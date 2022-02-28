Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar ortaya çıktı! Zam müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...

Emekli ve memura ek zam: Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurların ve emeklilerin zamları da meydana çıktı. Bununla eş güdümlü memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık daha ek zam yapılarak toplam zam seviyesi yüzde 31'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla eş güdümlü taban maaşları 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında bütün emekliler ve memurlar amacıyla yeni bir maaş artışı yapılacak. Böylece senelik artışlar enflasyon rakamlarının üstünde olacak. Hem de bütün emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak.