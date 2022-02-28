Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar ortaya çıktı! Zam müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, maaş ve bayram ikramiyesi...

Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 5 mühim hususta sona yaklaşılıyor. Aralık ayında başlatılan proses yaz aylarında sonuçlanmış olacak. Böylece çözüm bekleyen bütün konular sonuca ulaşmış olacak. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı çalışma kamuoyu ile paylaşılacak. İşte 3600 ek gösterge, EYT, maaş zamları, kadro bozukluğun çözümüne dair oluşturulan çalışmalar ve son dakika gelişmeleri...
Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla alakalı konular belli bir proses dahilinde çözüme kavuşturuluyor. Sorularımızı cevaplandıran AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bütün konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte milyonların beklediği düzenlemelerin detayları...
EYT, 3600 EK GÖSTERGE, MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ...
Geçtiğimiz zamanlarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme sağlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı bildirimde çalışmalarla alakalı bilgi verdi.
EYT başta olmak üzere çoğu konunun gündemlerinde olduğunu bildiren Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile eş güdümlü bütün hususları çalışıyoruz" dedi.
2022 senesi ile eş güdümlü hususların bir proses içerisinde ele alındığını izah eden Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırayla çözüldüğünü söyledi.