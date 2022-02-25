SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşına ek 2.500-3.000 TL ödeme yapılacak! ATM'den anında çekebilirsiniz

Şekerbank doğrultusundan 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının sonrasında çoğu emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı. İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz civarlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması durumunda ise 300 TL'ye varan bonus kazanma talihi de elde edilecek.
Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri
Tüm SGK emeklilerine maaşlarına ek 2.500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hem de emekli maaşlarını iki gün daha eskiden %0 faiz oranları ile maaşlarını erkenden çekme fırsatlarından da yararlanması sağlanmaktadır. Emekli maaşını 3 yıllığına Akbank'a taşımayı taahhüt eden vatandaşlar, aldıkları maaş civarlarına göre değişik nakit desteklerinden yararlanabilecek.
1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar amacıyla 1.750 TL, 1.500 - 2.499 TL arasında 2.100 TL ve 2.500 TL ve üstünde maaş alanlar ise 2.500 TL nakit promosyonu alabilecek. En düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesinin sonrasında kişilerin bankalardan alacakları promosyon oranları da yükselmiş oldu.