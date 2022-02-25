SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşına ek 2.500-3.000 TL ödeme yapılacak! ATM'den anında çekebilirsiniz

Şekerbank doğrultusundan 3 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının sonrasında çoğu emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı. İlk defa maaşlarını taşıyacak emeklilerin Şekerbank Tamamlayan Hesap ile yüzde 0 faiz civarlarına sahip masrafsız olarak nakit ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanmaktadır. Şeker Bonus ile kredi kartından 3.500 TL harcama yapılması durumunda ise 300 TL'ye varan bonus kazanma talihi de elde edilecek.