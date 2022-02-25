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    • SGK
    • 25.02.2022 11:05
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    • 25.02.2022 11:05
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    Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşına ek ödeme almak mümkün! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit veriliyor!

    Tüm SGK emeklileri (Bağ Kur, SSK, Emekli Sandığı) en düşük maaş oranlarında bile 2.500 TL’ye varan maaşa ek nakit desteği alabilecek. Başvuru ardından hemen hesabınıza yatırılacak nakit promosyonu yardımıyla yurttaşların emekli aylıklarına ek destek sunulmuş olacak. Emekli maaşı 1.500 – 2.499 TL arasında olan bütün emekliler amacıyla 2.100 TL’ye varan nakit desteği verecek Akbank; 1.499 TL ve altında düşük emekli maaşı alan vatandaşlara ise toplamda 1.750 TL nakit promosyonu verecek. Maaşını Akbank’a taşıyan bütün SGK emeklileri emeklilere özel masrafsız bankacılık hizmetlerinden de yararlanabiliyor…

    takvim.com.tr
    2 bin 100 liraya kadar anında nakit veriliyor!

    Emekli maaşlarına ek destek ve ikramiyeler alabilmek isteyen kişilerin değişik yöntemlere başvurmaları mümkün. Yaşam pahalılığının her geride bıraktığımız gün arttığı şu zamanlarda emekli sahip olunan maaşıyla ay sonunu zor getiren milyonlarca SGK emeklisi amacıyla Akbank'tan yüksek oranda ikramiye desteği verilecek. Bankaların promosyon yarışlarında yüksek ikramiye mükafatı ile öne geçmeyi başaran Akbank, 2.500 Liraya kadar hemen destek veriyor. Emekli maaşını çoğaltmak isteyenler amacıyla ilaveten emeklilik evvel yüksek prim ödenmesi de olabildiğince önemli. En düşük emekli maaşı amacıyla başvurularını yapan bütün SGK emeklileri en az 1.750 TL nakit promosyon mükafatı alabilecek.

    2 Bin 500 Lira Nakit Emeklilik Promosyonu Nasıl Alınır?

    Emekli promosyonu kampanyası ile kişilerin emekli maaşına ek nakit çözümleri yayınlayan Akbank, 2.500 TL emekli promosyon seviyesi ile destek olmaya devam ediyor. SKG emekli maaşı 0 - 1.499 TL arasında olanlar amacıyla 1.750 TL verilirken; 1.500 - 2.499 TL amacıyla 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri maaş alanlar amacıyla 2.500 TL promosyon verilecek.

    Yılsonuna kadar Akbank'a emekli maaşını taşımayı taahhüt eden ve başvurularını yapan bütün emeklilerin söz hususu nakit desteğini alması olası duruma gelecek. Şubeye bile gitmeye lüzum kalmadan kişilerin basitçe mobil ya da internet şubelerinden maaş taşıma işlemlerini yapmaları sağlanmaktadır.

        Emekli Olduktan Sonra Emekli Maaşını Artırmanın Yolları

        Türkiye'de yürürlükte olan sigorta mevzuatlarına göre emekli aylığının hesaplanmasında prime temel kazanç ve çalışma zamanı gibi nedenler öneme alınmaktadır. Hem de ekonomik bilgiler (enflasyon, büyüme rakamları vb.) emekli maaşının artmasında mühim bir etken.

        Emekli olduktan sonra emekli maaşının artırılması nerdeyse imkansızdır. Fakat nakit promosyon takviyeleri ve devlet doğrultusundan emekliler amacıyla verilebilecek ikramiyeler maaşa ek bir destek sunar. Hem de doğum ve askerlik borçlanması gibi SGK uygulamalarına başvurulması, sigortalılık süreleri ve erken emeklilik amacıyla de tesir eden başka nedenler arasında yer almaktadır.
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        Haberler SGK Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşına ek ödeme almak mümkün! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit veriliyor!
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