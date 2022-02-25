Düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşına ek ödeme almak mümkün! 2 bin 100 liraya kadar anında nakit veriliyor!

Emekli maaşlarına ek destek ve ikramiyeler alabilmek isteyen kişilerin değişik yöntemlere başvurmaları mümkün. Yaşam pahalılığının her geride bıraktığımız gün arttığı şu zamanlarda emekli sahip olunan maaşıyla ay sonunu zor getiren milyonlarca SGK emeklisi amacıyla Akbank'tan yüksek oranda ikramiye desteği verilecek. Bankaların promosyon yarışlarında yüksek ikramiye mükafatı ile öne geçmeyi başaran Akbank, 2.500 Liraya kadar hemen destek veriyor. Emekli maaşını çoğaltmak isteyenler amacıyla ilaveten emeklilik evvel yüksek prim ödenmesi de olabildiğince önemli. En düşük emekli maaşı amacıyla başvurularını yapan bütün SGK emeklileri en az 1.750 TL nakit promosyon mükafatı alabilecek.
2 Bin 500 Lira Nakit Emeklilik Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekli promosyonu kampanyası ile kişilerin emekli maaşına ek nakit çözümleri yayınlayan Akbank, 2.500 TL emekli promosyon seviyesi ile destek olmaya devam ediyor. SKG emekli maaşı 0 - 1.499 TL arasında olanlar amacıyla 1.750 TL verilirken; 1.500 - 2.499 TL amacıyla 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri maaş alanlar amacıyla 2.500 TL promosyon verilecek.
Yılsonuna kadar Akbank'a emekli maaşını taşımayı taahhüt eden ve başvurularını yapan bütün emeklilerin söz hususu nakit desteğini alması olası duruma gelecek. Şubeye bile gitmeye lüzum kalmadan kişilerin basitçe mobil ya da internet şubelerinden maaş taşıma işlemlerini yapmaları sağlanmaktadır.