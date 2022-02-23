Ve belli oldu! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 8 yıl erken emekli olma şansınız var

2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu vatandaşların geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu hususta meşru bir çalışmanın yapıldığı da gelen veriler arasında. Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürenlerin emeklilik sürenin hesaplanmasında mensup bulunduğu tüm sigortalılık statüleri öneme alınır. Fakat bunun amacıyla hizmet birleştirilmesi adı verdiği tekniğin kullanılması gerekir.
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den evvel sigortalı olarak ticaret hayatına başlayan BAĞ-KUR'lu vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Yapılan düzenlemelerle eş güdümlü 4 Ekim 2000 yılından evvel BAĞ-KUR tescili olan esnaf 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye götürebilme hakkına sahiptir. Fakat bu noktada tescilin geriye götürebilmesi amacıyla sigorta tescilinin aktif duruma getirildiği tarihten ileri dönemlere ait vergi kaydı ve şirket ortaklığının olması gerekir. Oda kaydı olanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar çekebilir.
4 Ekim 2000 tarihinden sonra BAĞ-KUR tescili olanlar ise ne yazık ki bu hakka sahip değildir. Başka bir ifadeyle 2000 tarihinden evveli sigortalı olarak işletilmez. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 tarihine kadar BAĞ-KUR kaydı ve tescili olmayan sigorta hak sahiplerinin emeklilik şartları 4 Ekim 2000 tarihinden ileri devreye ilişkindir.