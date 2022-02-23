Ve belli oldu! Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 8 yıl erken emekli olma şansınız var

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ MAAŞ YÜKSELTİR

SSK üzerinden emekli olmak BAĞ-KUR'lu çalışanlar için daha avantajlıdır. Bu avantaj hem daha erken emekli olmayı hem de daha yüksek maaş almayı beraberinde getirir. Memurların hizmet birleştirmesi hakkını kullanması ise hem kademelerini hem de maaşlarını yükseltir.

YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?

Emekli olduktan sonra daha yüksek maaş alarak rahat bir hayat sürmek isteyen şahıslar bunun formülünü arar iken emekli maaşı hesaplama prosedürü 2000 evveli, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ile 2008 ardından olmak üzere 3 değişik tarih üzerinden yapılıyor.

Bağkur emeklileri 2000 evveli yüksek basamaktan prim yatırmaları halinde daha yüksek emekli maaşı alırken asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar prim ödeyerek daha yüksek emekli maaşı alma imkânına sahip bulunuyorlar. Hem Bağ-Kur hem de SSK'lı çalışanlar amacıyla tavandan bildirilen her ay amacıyla gelecekte alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 seviyesinde artış göstermektedir.