Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 23.02.2022 08:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2022 08:39
    ABONE OL

    Emeklilikte yeni fırsat! 5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek...

    İsteğe bağlı sigorta kapsamında hem sağlık hizmetlerinin devam ettirmek hem de emekli olma fırsatı elde etmek isteyen vatandaşlar bağlamında SGK yeni uygulamalar devreye sokmaya devam ediyor. Ayda 1.444 TL prim ödemesi yapan herkes emeklilik hedefiyle 5.400 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında Mayıs 2008 ve sonrasında ilk sigorta başlangıcı yapılan kişilerin 63 yaşını doldurması gerekecek.

    takvim.com.tr
    Emeklilikte yeni fırsat! Ayda bin lira ödeyerek...

    SGK emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla çok sayıda formül geliştirmeye devam ediyor. 5.400 prim gün adedi ile emeklilik avantajlarından yararlanmak olası duruma geldi. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden bile düşük miktarda prim ödeyerek bütün kişilerin emekli olmalarının yolu açıldı. Hem de memurluktan ayrılanların da bu uygulamadan yararlanması sağlanacak. İşte emekli olmanın en basit yolu…

    SGK'nın basit emeklilik fırsatından yararlanmak amacıyla kişilerin yalnızca Türkiye'de ikamet etmesi koşulu aranmaktadır. İkametin vatan dışına alınması durumunda isteğe bağlı sigortalılık kapsamı da sona erecektir. Bu haktan rastgele bir sigortalılık kolunda aktif olarak çalışanlar yararlanamayacaktır. Part time çalışan, ya da 30 günden az çalışmış SSK'lılar bu kapsamda sayılacak.

    Çalışma Şartı Olmadan Emeklilik Mümkün

    SGK doğrultusundan isteğe bağlı sigorta kapsamında milyonlarca vatandaşın basitçe emekli olması sağlanacak. Düşük prim gün adedi ve aylık makul prim ödeme miktarı ile işe gitmeye lüzum kalmadan emeklilik sağlanacak.

        Ancak söz hususu uygulamadan yararlanarak erken emeklilik fırsatı elde etmek isteyen kişilerin geçmişten kalan rastgele bir SGK prim borcu bulunmaması gerekiyor. Genellikle rastgele bir sigortası olmayan kişilerin genel sıhhat hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla otomatik olarak başlayan GSS borçları vakit içerisinde emeklilik önünde engel teşkil edebiliyor. Bu tip problemler ile karşılaşmadan isteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan ya da 30 günden az çalışmış, bir işverene bağlı çalışan vatandaşların bu hizmetten işe gitmeye lüzum kalmadan yararlanması sağlanacak.

        SGK Erken Emeklilikte Düzenlemeye Gidebilir

        İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ayda 1.444 TL ödeyerek, 5.400 prim gününden emekli olma şansının yanı sıra vatandaşlar borçlanma yöntemlerine müracaat ederek da erken emeklilik fırsatı elde edebiliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu yöntemler arasında erkekler amacıyla askerlik ve kadınlar amacıyla doğum borçlanması yöntemleri ciddi sürelerde emekli olmanın önünü açmaya başladı.
        Kadınlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatının sunulduğu (3 çocuk sahibi olanlar amacıyla) doğum borçlanması erken emeklilik amacıyla mühim bir uygulama. Erkeklerde ise askerlik ve sigortalılık tarihlerine göre 2 seneye kadar erken emeklilik fırsatı doğuyor. SGK doğrultusundan ilaveten değişik tip borçlandırma yöntemleri ve yapılandırma hizmetleri erken emeklilik amacıyla mühim fırsat sağlamaya devam ediyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler SGK Emeklilikte yeni fırsat! 5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek...
            SON DAKİKA