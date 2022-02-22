Emeklilikte yeni fırsat! 5.400 prim günü ile emeklilik olur mu demeyin! İşe dahi gitmeden emekli olmak mümkün! Ayda bin lira ödeyerek...

SGK Erken Emeklilikte Düzenlemeye Gidebilir

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında ayda 1.444 TL ödeyerek, 5.400 prim gününden emekli olma şansının yanı sıra vatandaşlar borçlanma yöntemlerine müracaat ederek da erken emeklilik fırsatı elde edebiliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu yöntemler arasında erkekler amacıyla askerlik ve kadınlar amacıyla doğum borçlanması yöntemleri ciddi sürelerde emekli olmanın önünü açmaya başladı.

Kadınlarda 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatının sunulduğu (3 çocuk sahibi olanlar amacıyla) doğum borçlanması erken emeklilik amacıyla mühim bir uygulama. Erkeklerde ise askerlik ve sigortalılık tarihlerine göre 2 seneye kadar erken emeklilik fırsatı doğuyor. SGK doğrultusundan ilaveten değişik tip borçlandırma yöntemleri ve yapılandırma hizmetleri erken emeklilik amacıyla mühim fırsat sağlamaya devam ediyor.