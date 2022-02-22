O belgeyle başvurmak yeter! 2 sene maaş ve 22 bin lira üzeri ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayları

MALULLÜK AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Malûllük aylığı, esnaf (4/b) ve memurlarda (4/c) prim gün adedi 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden; 9000 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden bağlanıyor.

İşçi (4/a) statüsünde çalışanlarda prim gün adedi 7200 günden az ise 7200 gün üzerinden; 7200 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden hesaplanıyor. Birey diğer birinin sık sık bakımına muhtaç ise aylık bağlama seviyesi 10 puan artırılıyor.

Örneğin, 1800 gün prim ödemiş tespit edilen bir işçiye malûl aylığı bağlanırken, yirmi yıl, yani 7200 gün prim ödemiş kabul ediliyor. Ama işçinin primi 8 bin gün ise aylık bu prim günü üzerinden bağlanıyor.