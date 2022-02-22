O belgeyle başvurmak yeter! 2 sene maaş ve 22 bin lira üzeri ödeme yapılıyor! İşte başvuru detayları

Çalıştığı kurum ya da iş yerinde iş kazası yaşamış ya da meslek hastalığına yakalanan kişilere, çalışamadığı günler bağlamında devlet doğrultusundan iş göremezlik maaşı verilmektedir. Rapor parası olarak da tanınan bu ödenek, prime temel kazancı asgari ücretten hesaplananlar amacıyla ayakta tedavi ve yatarak tedaviler amacıyla değişik şekillerde ücretlendirilmektedir. Öte yandan prim iadesinde istisnai bir hal var; o da, aynı anda, aniden çok işyerinde çalışanlar da iade hakkından yararlanabiliyor.
EĞER BAKIMA MUHTAÇ İSE...
Malulen emekli olabilmek amacıyla çalışma kuvveti kaybında öneme alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül vatandaşın en az 10 sene sigortalı olması da aranan başka bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede hali ağır olan hastalarda 10 senelik sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.
EKSİK GÜN BORÇLANMA İLE TAMAMLANIR
Prim günü 1800'ün altında olanlar, şayet varsa borçlanabilecekleri günleri borçlanmak amacıyla eksik günlerini tamamlayabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum ardından çalışmadıkları süreleri ve bedava izin günlerini borçlanabiliyor.
MALULLÜK AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Malûllük aylığı, esnaf (4/b) ve memurlarda (4/c) prim gün adedi 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden; 9000 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden bağlanıyor.
İşçi (4/a) statüsünde çalışanlarda prim gün adedi 7200 günden az ise 7200 gün üzerinden; 7200 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden hesaplanıyor. Birey diğer birinin sık sık bakımına muhtaç ise aylık bağlama seviyesi 10 puan artırılıyor.
Örneğin, 1800 gün prim ödemiş tespit edilen bir işçiye malûl aylığı bağlanırken, yirmi yıl, yani 7200 gün prim ödemiş kabul ediliyor. Ama işçinin primi 8 bin gün ise aylık bu prim günü üzerinden bağlanıyor.