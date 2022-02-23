Zil takıp oynatacak haber! SGK sayesinde sıfır faizle TOKİ'den konut alınıyor! 0 faizli konut kredisi alma şartları açıklandı
Bankaların konut kredisi faiz oranlarında görülen yüksek oranlar ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Bir yandan yüksek faiz oranları başka yandan çoğalan konut fiyatları derken vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini ertelemek mecburiyetinde kaldılar. SGK ise bu kişileri sevindiren bir uygulamaya daha imza attı. Ziraat Bankası şubelerinden verilebilecek faizsiz konut kredisi desteği ile çoğu kesimden vatandaşın direkt olarak faizsiz olarak konut kredisi kullanması sağlanacak. Fakat söz hususu kredi fırsatından yararlanmak amacıyla belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki, SGK faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? İşte 0 faizli konut kredisi şartları
23.02.2022 10:10 - Son Güncelleme: 23.02.2022 10:10
Kimler Faizsiz Konut Kredisi Alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan belirli şahıslar amacıyla %0 faizle konut kredisi desteği verileceği duyuruldu. Söz hususu kapsamdan yararlanmak amacıyla 5434 sayılı yasa kapsamında alakalı maddelerde yer alan koşullar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tespit edilen maddeler ile mevzuya dair başka yasalarda yer alan şartların sağlanması gerekecek.