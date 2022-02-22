2 sene maaş ve 22 bin lira üzeri ödeme yapılıyor! O belgeyle başvurmak yeter! İşte başvuru detayları

SGK, çalışamayacak halde olan sigortalılara malûl aylığı, engelli aylığı ve sık sık iş göremezlik geliri adı altında aylık para bağlıyor. Bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Çalışırken hastalanan ve çalışma gücünü kaybeden sigortalılara malûl aylığı bağlanır. SGK, hastalık çeşitlerine göre evvel 12 ay ile 24 ay arasında değişen sürelerde malûl aylığı bağlıyor. Tedavi ardından çalışma gücünde kayıp seviyesi yüzde 60'ın üstünde olursa, bu hal devam ettiği sürece malûl aylığı bağlanır.
EĞER BAKIMA MUHTAÇ İSE...
Malulen emekli olabilmek amacıyla çalışma kuvveti kaybında öneme alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül vatandaşın en az 10 sene sigortalı olması da aranan başka bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede hali ağır olan hastalarda 10 senelik sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.
EKSİK GÜN BORÇLANMA İLE TAMAMLANIR
Prim günü 1800'ün altında olanlar, şayet varsa borçlanabilecekleri günleri borçlanmak amacıyla eksik günlerini tamamlayabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum ardından çalışmadıkları süreleri ve bedava izin günlerini borçlanabiliyor.
MALULLÜK AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Malûllük aylığı, esnaf (4/b) ve memurlarda (4/c) prim gün adedi 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden; 9000 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden bağlanıyor.
İşçi (4/a) statüsünde çalışanlarda prim gün adedi 7200 günden az ise 7200 gün üzerinden; 7200 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden hesaplanıyor. Birey diğer birinin sık sık bakımına muhtaç ise aylık bağlama seviyesi 10 puan artırılıyor.
Örneğin, 1800 gün prim ödemiş tespit edilen bir işçiye malûl aylığı bağlanırken, yirmi yıl, yani 7200 gün prim ödemiş kabul ediliyor. Ama işçinin primi 8 bin gün ise aylık bu prim günü üzerinden bağlanıyor.