EYT için son dakika 5 formül masaya geldi, AK Partili isim tarih verdi! 22 Şubat emeklilikte Yaşa Takılanlara bayram havası estirecek haber

EYT'DE SİGORTA SÜRESİ SEÇENEĞİ

Bu seçeneğe göre ise 1999 senesi öncesindeki emeklilik şartları baz alınacak ve kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin sigortalılık zamanını tamamlayanlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olacak.

EYT'DE KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU

Sigortalı emeklilik amacıyla kesinti alternatifi sunulacak. Çalışanın kabul etmesi halinde emeklilik amacıyla kalan senesinin zamanı kadar her sene belli oranda kesinti yapılacak. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti seviyesinin da daha eskiden devlet doğrultusundan belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; senelik kesinti seviyesi yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik amacıyla 3 senesi kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.