Erken emekli olmak isteyenler için yeni haber geldi! 1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...

1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 ardından tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar amacıyla değişik şartlar geçerli olacak. 1999 ve daha evvel iş hayatına başlayanlara daha değişik faydalar sağlanıyor. 1999 tarihinden daha evvel sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak amacıyla hangi şartları yerine getirmesi gerekliliğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha evvel sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme halleri gözler önüne alınıyordu.
1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI…
8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
EYT YASASINDAN SONRA...
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu.
Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.