Erken emekli olmak isteyenler için yeni haber geldi! 1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...

EYT YASASINDAN SONRA...

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu.

Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.