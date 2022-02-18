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    • SGK
    • 18.02.2022 13:08
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    • 18.02.2022 13:34
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    Erken emekli olmak isteyenler için yeni haber geldi! 1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...

    Peş peşe açıklama yapıldı. 1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar... Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlı kişilerin hayati gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı en mühim gelir kapısıdır. Bu amaçla emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Erken emekli olmak isteyenler için yeni haber geldi!

    1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 ardından tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar amacıyla değişik şartlar geçerli olacak. 1999 ve daha evvel iş hayatına başlayanlara daha değişik faydalar sağlanıyor. 1999 tarihinden daha evvel sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak amacıyla hangi şartları yerine getirmesi gerekliliğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha evvel sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme halleri gözler önüne alınıyordu.

    1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI…

    8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.

    EYT YASASINDAN SONRA...

    Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu.

    Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.

        ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

        Sosyal Güvenlik eksperleri doğrultusundan açıklanan son verilere göre bundan sonra çalışmak istemeyen ve emekli olmayı tercih eden esnaflara detaylı basitlikler sağlanıyor. Esnaflar, sanatkarlar, şirket ortakları, işyeri sahipleri ve Bağkur'lu bütün vatandaşlar amacıyla malulen emeklilik hakkı veriliyor. Bu hakkı kullananlar müracaat süreçlerini tamamlayıp anında emekli maaşı almaya başlıyorlar.

        Türkiye'de yapılan sosyal güvenlik sisteminde çalışma hayatını etkileyen birtakım hastalıklar amacıyla erken emeklilik olanağı bulunuyor. Bu da sistemde malulen emeklilik şeklinde tanımlanıyor. Malulen emekli olmak isteyen vatandaşlar amacıyla çok kritik bir koşul bulunuyor. Bu talepte bulunabilmek amacıyla iş gücünde yüzde 60 oranında bir kayıp ortaya gelmiş olması gerekiyor. Bu da sağlık kurulu raporu ile teşhis edilmeli.

        ESNAFLAR NASIL MALULEN EMEKLİ OLABİLİR?

        BAĞKUR'lu kişilerin malulen emekli olabilmeleri amacıyla yaş koşulu da merak ediliyor. Sistem gereği bu kapsamdaki kişilerin malulen emekli olabilmeleri amacıyla rastgele bir yaş koşuluna tabi tutulmuyorlar. Encak en az 10 senelik sigortalılık zamanı ile toplam 1800 gün malullük sigortası priminin ödenmiş olması gerekiyor. Burada bir istisna bulunuyor. Eğer başvuran Bağkur'lu diğer birisinin sıksık bakımına muhtaç ise sigortalılık zamanı öneme alınmıyor ve 1800 gün prim ödemesi yeterli oluyor. Hem de Bağkur'lular malulen emekli olabilmek amacıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil bütün prim borçlarını ödemiş olmaları gerekiyor.
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        Yalnız Kurt fragman
        Haberler SGK Erken emekli olmak isteyenler için yeni haber geldi! 1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar...
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