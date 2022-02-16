Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 17.02.2022 10:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 10:36
    ABONE OL

    Bu yılın öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! Ve sonunda beklenen oldu! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı

    Erkek çalışanlar amacıyla emeklilik yaşı hesabında sayılar 1999 evveli amacıyla ayrı, 1999 ile 2008 amacıyla ayrı ve 2008 ardından işçin ayrı hesaplanıyor. Hesaplamalarda ilk işe giriş tarihi kadar askerlik borçlanması da etkili oluyor. Çalışanlar aşağıda yer alan tabloya göre hangi tarihte emekli olabileceklerini hesaplayacaklar. 1999 yılı ve öncesinde işe girenler erken emekli olabiliyorlar. 1999 yılından önce işe girip sigorta yaptırmış olan vatandaşlara birkaç avantaj tanındı. Peki, erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkında yararlanabilir?

    takvim.com.tr
    Bu yılın öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor!

    10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma hayatında yer alan bütün bayan ve erkekler amacıyla emeklilik yaş hesabı ilk SSK SGK prim ödemesi tarihine göre belirlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) başta olmak üzere başka kollarda sigortalı olan şahıslar erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda vatandaşların emekli olması için; sigorta başlangıç tarihi, vatandaşın yaşı, sigortalılık zamanı ve ödenen prim miktarına bakılır.

    2022 ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

    2022 KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

        2022 YILINDA ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLLERİ

        Erkek çalışanlar ve bayan çalışanlar amacıyla ortak olan erken emeklilik formülleri bulunuyor. Bu formüller işe giriş tarihi, sağlık haline göre belirlenir.

        3600 Günle Emeklilik; Eylül 1999 evveli ilk işe girenler amacıyla 15 sene ve 3600 günle emeklilik mevcut. Yaş şartının sağlanması gerek. Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği hususu ile alakalı en başta SGK müdürlüğünden bilgi alabilmek mümkün. 3600 günden emekli olmak amacıyla öncellikle kanunen belirlenmiş yaş koşulunu sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra eğer söz hususu ise hizmet birleştirme gerçekleştirmek son derece mühim çünkü hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün adedi da 3600 günü doldurmaya ya da 3600 günü geçerek daha çok emekli maaşı alabilmeye olanak tanıyor.

        3600 günden emeklilik alakalı kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan anında sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik koşulu 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı.

        Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda yer alıyor

        1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTALI OLANLARIN SİGORTA GRUPLARI

        1999 yılı evveli sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından evvel sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:

        SSK(4A)

        Emekli Sandığı (4C)

        BAĞ-KUR (4B)

        Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.

        10 YILDA ERKEN EMEKLİLİK

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 10 senede erken emeklilik sağlıyor. Bu emeklilik hakkı amacıyla 1800 gün, 10 sene çalışma yeterli ve yaş koşulu bulunmuyor. Çalışanların yüzde 60 oranında iş kuvveti kaybı yaşaması, çalışamayacak halde olmaları halinde bu hak verilir. Erken emeklilik amacıyla hastane heyetinden yüzde 60 çalışamayacak durumunda olduğunu gösterir rapor alabilmek gerekir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bunun adı canilik!
        Haberler SGK Bu yılın öncesinde sigorta girişi olanlar erken emekli oluyor! Ve sonunda beklenen oldu! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı
            SON DAKİKA