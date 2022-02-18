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    • Ekonomi
    • 18.02.2022 10:08
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    • 18.02.2022 10:08
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    Milyonlar bekliyor! 2022 yılında EYT yasası, ÖTV indirimi, 0.49 destek kredisi, nafaka, genel af, 3600 ek gösterge çıkacak mı?

    2022 senesinde hükümetin gündeme getirmesi beklenilen düzenlemeleri ve çözüm önerilerine dair elde olan son bilgileri veriyoruz. 2022 ayından itibaren Meclis gündeminde yer alması beklenilen o başlıklar.

    takvim.com.tr
    EYT, ÖTV, 0.49 destek kredisi, nafaka, genel af, 3600 ek gösterge çıktı mı?

    2022 senesinde Meclis gündemine gelip görüşülmesi beklenilen başlıklar; EYT, ÖTV indirimi, 0.49, faizli destek kredisi, nafaka, genel af, vergi indirimleri, 3600 ek gösterge ve devlet yardımları...

    EYT'DE SON DURUM

    3600 ek göstergenin yanı sıra gündemde EYT sorunu de çoğu vatandaşın gündemine konumunu alıyor. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik yıpranma hakkının da gündeme gelmesinin sonrasında EYT'de uygulanacak formüllerin neler olacağı merak hususu. EYT kapsamında ilaveten yaş yerine kısmi emeklilik kapsamında sigorta zamanı ve garantiye bakılması formülleri üstünde çalışma gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Fakat şimdilik EYT hususu çalışma gündemi içerisinde yer almıyor. Şuan amacıyla alakalı bakanlıkların gündeminde 3600ek gösterge hususunun yer aldığı ifade edilmişti.

    3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

    Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge planlamasında geçen gün ilk toplantı gerçekleştirildi. Yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren planlama kapsamında sürecin hızlandığı aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir önceki gün Memur - Sen kurulu ile yaptığı görüşme sonrasında kritik detayları paylaşmasının sonrasında çalışmanın ne vakit sonuçlandırılacağı merak edilmeye başladı. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde tespit edilen Bakan Bilgin, bütün ülkelerde ciddi enflasyon problemlerinin yaşandığına ilgi çekti. Enerji ve başka alanlarda da yaşanan ekonomik sorunlara ilgi çeken Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde ve beklentileri karşılayacak şekilde bir planlama yapacaklarını ifade etti. Çalışanların da enflasyona karşı ezdirilmeyeceği kaydedildi.

        2022 YILI NAKAFA DÜZENLEMESİ

        Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı nafaka hususu ile ilgili 2022'de somut gelişmeler olması bekleniyor. TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile ilgili net kararların açıklanması ve zamanız nafaka kararının kaldırılması gündemde.

        BANKALARDAN 0.49 FAİZLİ DESTEK KREDİLERİ

        Hükümet doğrultusundan geçen senelerde oluşturulan destek kredilerinin 2022 senesinde da Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bağlamında tekrardan gündeme gelmesi bekleniyor.

        2022 YILI GENEL AF

        2021 yılının son devresinde genel içeriğine dair birtakım iddialar gündeme gelmişti. Milyonları ilgilendiren bir genel af düzenlemenin çıkabileceği iddiasını gündeme gelmişti. 2022 senesinde gündeme gelebilecek konular arasında genel af düzenlemesi de gösteriliyor.

            2022'DE ÖTV İNDİRİMİ

            2022 senesinde hedeflenen ÖTV gelirinin elde edilememesi ihtimali mevcut. Çoğunlukla sıfır araç satışlarının son 6 ayda yaşadığı azalma ile devletin beklenen ÖTV gelirinin 3'te 1'ini elde edebileceği değerlendirmeleri geldi. Bu kapsamda hükümetin ÖTV indirimi yaparak sıfır araç satışlarının artmasını ve sürümden gelir elde etme yöntemini seçmesi bekleniyor.
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            Haberler Ekonomi Milyonlar bekliyor! 2022 yılında EYT yasası, ÖTV indirimi, 0.49 destek kredisi, nafaka, genel af, 3600 ek gösterge çıkacak mı?
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