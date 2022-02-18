Milyonlar bekliyor! 2022 yılında EYT yasası, ÖTV indirimi, 0.49 destek kredisi, nafaka, genel af, 3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge planlamasında geçen gün ilk toplantı gerçekleştirildi. Yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren planlama kapsamında sürecin hızlandığı aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir önceki gün Memur - Sen kurulu ile yaptığı görüşme sonrasında kritik detayları paylaşmasının sonrasında çalışmanın ne vakit sonuçlandırılacağı merak edilmeye başladı. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde tespit edilen Bakan Bilgin, bütün ülkelerde ciddi enflasyon problemlerinin yaşandığına ilgi çekti. Enerji ve başka alanlarda da yaşanan ekonomik sorunlara ilgi çeken Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde ve beklentileri karşılayacak şekilde bir planlama yapacaklarını ifade etti. Çalışanların da enflasyona karşı ezdirilmeyeceği kaydedildi.