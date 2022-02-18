Gözler oradaydı! Çalışma Bakanlığı biraz evvel açıkladı! EYT, ve 3600 ek gösterge için flaş gelişme! Yeni emeklilik sistemi müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda yeni detayları açıkladı. Söz konusu çalışma kapsamında Ankara'da ilk komisyon toplantısı gerçekleştirilmesinin ardından konuşan Bankan Bilgin, adil, beklentileri karşılayan bir düzenleme yapılacağına dikkat çekti. Bir yandan emeklinin gözü kulağı 3600 ek gösterge ile maaşlara yapılacak zamlara çevrilirken, EYT konusunda da son durum birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Emeklinin gündeminde ilk sırada yer alan EYT ve 3600 ek gösterge konusunda kritik detaylar gündeme geliyor!
3600 Ek Göstergede İlk Toplantı Yapıldı!
Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinde geçtiğimiz gün ilk toplantı gerçekleştirildi. Yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında sürecin hızlandığı aktarılıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir önceki gün Memur – Sen heyeti ile yaptığı görüşme sonrasında kritik detayları paylaşmasının ardından çalışmanın ne zaman sonuçlandırılacağı merak edilmeye başladı.
Enerji ve diğer alanlarda da yaşanan ekonomik problemlere dikkat çeken Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde ve beklentileri karşılayacak şekilde bir düzenleme yapacaklarını ifade etti. Çalışanların da enflasyona karşı ezdirilmeyeceği kaydedildi.
3600 Ek Göstergede İkinci Görüşme Tarihi Belirlendi
3600 ek gösterge çalışmalarında sürecin hızlanmasının ardından vatandaşlar sürecin ne zaman sonuçlandırılacağını merak etmeye başladı.