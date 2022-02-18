Gözler oradaydı! Çalışma Bakanlığı biraz evvel açıkladı! EYT, ve 3600 ek gösterge için flaş gelişme! Yeni emeklilik sistemi müjdesi

Enerji ve diğer alanlarda da yaşanan ekonomik problemlere dikkat çeken Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde ve beklentileri karşılayacak şekilde bir düzenleme yapacaklarını ifade etti. Çalışanların da enflasyona karşı ezdirilmeyeceği kaydedildi.