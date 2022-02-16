EYT yasası eğer çıkarsa kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik! 16 Şubat EYT'de yeni emeklilik sistemi!

EYT'de yeni emeklilik sistemi ve EYT yasası şayet çıkarsa kimler emekli olacak? Suali olabildiğince merak ediliyor. Çalışma yaşamı içinde yer alan kişilerin bir çoğu ne zaman emekli olacaklarını araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar vatandaşlar hükümetten adım beklerken birtakım vatandaşlar ise EYT Kanunu çıkması gidişatında kendilerine bu yasanın etmenin işleyip işlemeyeceğini merak ediyorlar.
Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu köşesinde EYT ile alakalı mühim bir soruya cevap verdi.
Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?
Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027'de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).
52 YAŞINDA EMEKLİLİK
SGK düzenlemesi kapsamında çalışma hayatına belli bir tarihten evvel başlayan vatandaşlar 50'li li yaşların başında emekli olabiliyorlar. Bu hususta işe giriş tarihi ile SGK başlangıcı, askerlik borçlanması hususları etkili ehemmiyet kazanıyor.
1969 doğumluyum. SSK girişim 1989'da yapıldı. 6520 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?
Priminiz yeterli. Sigorta girişiniz 23 Kasım 1989'dan önceki bir tarihse ve 51 yaşınızı dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız 2020 yılı içinde 51 yaşınızı tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. Başlangıcınız 23 Kasım'dan sonraki bir tarihse, 2021'de 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklisiniz.