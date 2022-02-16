Emekli maaşı olan herkese 1000 lira veriliyor! Herkes parasını anında ATM'den çekebilir! Detaylar şimdi geldi...

Emeklilerin merakla araştırdığı promosyon kampanyalarıyla alakalı açıklama geldi. Bankalar emeli müşteri çekmek amacıyla yarışa girdi. Bu husus ile alakalı Kuveyt Türk bağlamında bir duyuru yayımlandı. Buna göre emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara bir defaya mahsus promosyon ödemesi uygulanacağı belirtilirken müracaat yapan emeklinin hesabına parasının 3 iş günü içerisinde aktarılacağı bildirildi. Öte yandan emekli maaşına ek destek alarak hiçbir şart ve geri ödeme koşulu olmadan emeklilerin ek desteklerden yararlanması sağlanacak. Sadece emekli maaşını taşımayı taahhüt eden vatandaşlara nakit desteği veriliyor. İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar…