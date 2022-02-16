SGK’dan kadın istihdamına dev destek

Projenin, kadınlara ait yeni kurulmuş ve küçük ölçekli işletmelerin büyümesini hedeflediğini aktaran Aydin, "Kadın girişimcilere yönelik iletişim toplantıları, yurt içi ve dışı fuar ziyaretleri organize edilerek, kadın istihdamı konusunda saha araştırmaları yapılarak, kadın girişimcilere doğrudan danışmanlık hizmeti de verilecektir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise AB'nin katılım öncesi mali yardım aracının temel konularından birinin kadın olduğuna işaret ederek, "Bizim açımızdan bakıldığı zaman, kadının istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddetle mücadele, kadın-erkek eşitliği gibi konulardaki projeler bizim için her zaman birincil önemde." dedi.

Özcan, AB Başkanlığında çalışan personelin yüzde 53'ünün, yönetici pozisyonunda çalışanların ise yüzde 61'inin kadın olduğunu belirterek, "Kadınların içinde olduğu istihdam ve girişimcilik alanları her zaman diğer alanlarla kıyasladığınız zaman daha renkli, daha canlı ve daha güçlü bir platform sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da projenin, kadının toplum içindeki konumunun güçlenmesini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya hizmet edeceğini kaydetti.

Hidalgo, projenin danışmanlık hizmeti gibi farklı aktivitelerle destekleneceğini ve küçük işletmelerdeki kayıt dışı istihdamı azaltmayı da amaçladığını söyledi.