SGK’dan kadın istihdamına dev destek

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (Women-Up) kapsamında, 4 bin kadın işverene hibe desteği verilecek.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, kadın girişimciliği ve kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesini hedefleyen projenin tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.
Toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin, kadınların ailenin temel direği olduğu belirterek, "Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük pay sahibi olmuşlardır." dedi.
Son yıllarda Türkiye'de kadın istihdamının büyük artış yakaladığını anlatan Aydin, bu artışı dünya standartlarının üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Aydin, SGK'nin kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları ile risk odaklı ve veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler yaptığını ifade ederek, "Kayıtlı işçi çalıştıran işverenlere yönelik prim teşviklerinin yanı sıra kurum olarak biz de kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik projelerle bu mücadeleye destek veriyoruz." diye konuştu.
"KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Kayıt dışı istihdamın iş gücü piyasasını olumsuz etkilediğini ve ülke gelişimini yavaşlattığını vurgulayan Aydin, "Bu kapsamda ülkemizin kalkınması ve sahip olduğu iş gücü potansiyelini büyüme sürecine tam olarak yansıtabilmesi için kadınlarımızın iş gücüne dahil olmaları büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.
Aydin, kadınların nitelikli işlerde istihdam edilmesinin önemli olduğunu, bunun için özellikle SGK reformu ve sonraki süreçte çok sayıda reformun hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Kadın istihdamının artırılması için prim teşvikleri uygulanmakta, Avrupa Birliği ile birlikte finanse edilen veya kurumsal kaynaklardan karşılanan projeler yürütülmektedir." şeklinde konuştu.