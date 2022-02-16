SGK’dan yeni düzenleme! 5400 günle EYT olmadan 5 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde...

SGK Giriş 1999 Öncesinde Olanlar Avantajlı!

Türkiye'de ilgili SGK kanun ve yönetmeliklerine göre emeklilik için aranan temel şart sigorta başlangıç tarihi, yaş ve sigortalılık süresidir. Ancak bazı çalışanlar için bu şartların farklı uygulamalar ile esnetilmesi sağlanıyor.