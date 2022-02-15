Emeklilikte maaş hesaplama 2022: Ne zaman emekli olurum? Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama robotu

Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı mı merak ediyorsunuz? Gelin hesaplamayı birlikte yapalım. Öncelikle şunu belirtelim emeklilik için istenen prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş bulunuyor. Bu koşulları sağlayan vatandaşlarımız emekli olmaya hak kazanıyor. Herhangi bir devlet dairesine gitmeden internet üzerinden kolaylıkla emekli olacağınız tarihi öğrenebilirsiniz. Peki ne zaman emekli olurum? Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? İşte SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama robotu...