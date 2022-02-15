Yeni uygulama açıklandı! Milyonları kapsıyor! Paralar hesaba yatıyor! E-devlet'ten hemen kontrol edin

Çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık hallerinde geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor, işverenin SGK'ya bildiriliyor ve rapor kullanan çalışanın maaşından kesilen tutar geri alınabiliyor. Yeni sene ile eş güdümlü SGK, bütün çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve vatan dışı borçlanma primlerinin 2022 senesinde ne kadar olacağı açıkladı. Öte yandın SGK doğrultusundan yeni duyurulan program ile IBAN numarasını E-Devlet üzerinden ya da ALO170'i arayarak tanımlatan vatandaşların rapor ücretleri hesabına yatıyor.