Yeni uygulama açıklandı! Milyonları kapsıyor! Paralar hesaba yatıyor! E-devlet'ten hemen kontrol edin

Çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık hallerinde geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor, işverenin SGK'ya bildiriliyor ve rapor kullanan çalışanın maaşından kesilen tutar geri alınabiliyor. Yeni sene ile eş güdümlü SGK, bütün çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve vatan dışı borçlanma primlerinin 2022 senesinde ne kadar olacağı açıkladı. Öte yandın SGK doğrultusundan yeni duyurulan program ile IBAN numarasını E-Devlet üzerinden ya da ALO170'i arayarak tanımlatan vatandaşların rapor ücretleri hesabına yatıyor.
SGK'DAN YENİ UYGULAMA
SGK doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız durumunda rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.
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İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Geçici iş göremezlik ödeneği, asgari günlük kazanç üzerinden belirlenmektedir. Bu ödenek iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve annelik hali nedeniyle istirahatli olan sigortalı çalışanlara verilmektedir.
Sigortalı çalışanların 2022 senesi süresince istirahatli sayıldıkları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri amacıyla 166,80 TL limit belirlenerek hesaplama bu oran üzerinden yapılacak.
Çırak ve öğrenciler amacıyla bu ücret 83,40 TL üzerinden belirlenecek. Rapor kullanmaya 2021 senesinde başlayanlar da bu artıştan faydalanabilecek.