Emeklilere bir düzine maaş müjdesi! Emekliler zil takıp oynadı! SGK'nın erken emeklilik ve fazla maaş alma fırsatından yararlanın!

Öte yandan söz hususu borçlanma yöntemleri ile erken emeklilik fırsatı elde eden kişilerin 5 bin TL'ye kadar paraları ceplerinde kalacak. Çalışırken borçlanmaya giden sigortalıların yüzde 15'e kadar vergi iadesi almasının da önü açıldı. Bayanlarda toplamda 3 çocuğa kadar 2160 günlük bir borçlanma ile 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Erkeklerde ise 18 aya kadar askerlik hizmetleri amacıyla 1 sene olarak söz hususu erken emeklilik fırsatından askerlik borçlanması ile yararlanması sağlanacak.