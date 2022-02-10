Erken emeklilikte dikkat çeken detay yeni açıklandı! Bu mesleklerde çalışanlara 60 ay erken emeklilik hakkı tanınıyor!

Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu amacıyla hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam amacıyla emekliliğine gün saymaya devam eder iken birtakım hallerde ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra çoğu meslek grubu amacıyla 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar…
Söz konusu uygulama ile bir yılda 180 günden erken emeklilik için 5 yıl hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan ilgili yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 farklı iş dalı görünüyor. Özel sektör çalışanlarını da kapsayan uygulama kapsamında kamu ve özel sektör için çeşitli iş kolları belirlenmiş durumda.
Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında Yer Alıyor?
Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 değişik meslek grubu amacıyla değişik sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor. Emeklilik zamanını geriye çekecek program yardımıyla ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 – 180 gün arasında bir sene çalışma zamanı amacıyla eklenmektedir. Her meslek grubu amacıyla bu süreler değişiklik göstermektedir.
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