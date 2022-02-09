Zam sonrasında oranlar arttı! Emekli sandığı, SSK ve Bağ kur emeklisine 3.000 TL ödeme yapılacak! Emekli maaşını yükselten o detay!
Emekli maaşlarında 2022 zamlarının netlik kazanmasının ardından SGK emeklileri için yeni oranlar belli oldu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı alanların maaşlarına ek gelir elde edebilecekleri ve karşılıksız olarak alacakları ödemelerin oranları yükseltildi. Bankalar tarafından verilen emekli maaşına ek promosyon desteği sayesinde 2.750 TL'ye kadar ek gelir elde etmek mümkündür. Üstelik sadece emekli maaşını taşıyarak herhangi bir ek koşul olmadan en yüksek emekli promosyonu veren bankalardan ödeme alması mümkün hale getirildi. İşte emekli maaş zammına ek ödeme almak için bilinmesi gerekenler
09.02.2022 09:25
- Son Güncelleme: 09.02.2022 09:25
Emekli maaşını yükseltmek için birinci kural tavan tutardan çalışırken prim ödemelerinin yatırılmasıdır. Diğer bir unsur ise bankaların güncel promosyon ve emekli bankacılığı konusunda sunduğu hizmetleri olacaktır.
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