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    • SGK
    • 12.02.2022 08:44
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    • 12.02.2022 08:44
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    Emekliler zil takıp oynadı! Emeklilere bir düzine maaş müjdesi! SGK'nın erken emeklilik ve fazla maaş alma fırsatından yararlanın!

    Kadınlarda 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunan SGK, doğum borçlanması kapsamında fazlası vatandaş bağlamında ayrıca uygun ödeme seçenekleri de sunacak. Erkeklerde de benzer bir uygulama ile askerlik borçlanması imkanı tanıyan SGK, erkek sigortalı çalışanlar hedefiyle 1 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor.

    takvim.com.tr
    Emeklilere bir düzine maaş müjdesi!

    Emekli olmak isteyenler amacıyla SGK çoğu faklı program ile sigorta kollarına göre fırsat sunuyor. 12 maaş çok alma olanağı gerçekleştiren SGK, ilaveten lüzumlu şartları gerçekleştiren bayan sigortalı çalışanlar amacıyla 6 seneye kadar erken emekli olma fırsatı da sunuyor. Erkekler ise 1 seneye kadar erken emeklilik avantajlarından yararlanarak maaşa ek ödeme takviyeleri de alabilecek. İşte SGK'tan bütün emeklileri ilgilendiren o açıklamalar…

    Öte yandan söz hususu borçlanma yöntemleri ile erken emeklilik fırsatı elde eden kişilerin 5 bin TL'ye kadar paraları ceplerinde kalacak. Çalışırken borçlanmaya giden sigortalıların yüzde 15'e kadar vergi iadesi almasının da önü açıldı. Bayanlarda toplamda 3 çocuğa kadar 2160 günlük bir borçlanma ile 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Erkeklerde ise 18 aya kadar askerlik hizmetleri amacıyla 1 sene olarak söz hususu erken emeklilik fırsatından askerlik borçlanması ile yararlanması sağlanacak.

    BAŞVURU YAPANA BİR DÜZİNE MAAŞ

    Askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK alakalı mevzuatlarında yer alan şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı vakitte 12 maaş çok alma imkanından da yararlanacak. Örneğin; askerlik süresi bağlamında geride bıraktığımız süreleri prim borçlanması ile ödeyen ve 18 ay askerlik zamanı amacıyla 1 sene erken emekli olacak bir birey amacıyla 12 maaş çok alma üstünlüğü sunulacak.

        Devlet doğrultusundan borçlanma ardından vergi iadesi ve indirimler kapsamında doğum ve askerlik borçlanmaları amacıyla destek de sağlanmaktadır. SGK üzerinden borçlanma yöntemlerini kullanarak alakalı şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatlarından yararlanması olası duruma getirilmiştir.

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        DEVLETTEN BÜYÜK KATKI

        Basit bir hesaplama ile asgari ücretli bir çalışan 456,13 TL gelir vergisi ödüyor. 18 aylık askerlik hizmeti amacıyla borçlanma yoluna giden sigortalı çalışan ise 20 bin 606 TL civarında bir borç tutarı ödemek zorunda. Söz hususu borç miktarı amacıyla her ay indirim uygulanacak. İlk aydan itibaren uygulanacak indirim 3 bin 40 TL olarak hesaplanıyor. Sonraki aylarda da indirim devam edecek.

        Devlet katısı ile toplamda %15'e kadar bütün sigortalılar amacıyla askerlik borçlanması kapsamında destek verilmiş oluyor. Söz hususu borçlanma tekniği ile kişilerin erken emeklilik fırsatı elde etmesi ve maaşa ek katkı alması da olası duruma getirilmiş oldu.
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        Haberler SGK Emekliler zil takıp oynadı! Emeklilere bir düzine maaş müjdesi! SGK'nın erken emeklilik ve fazla maaş alma fırsatından yararlanın!
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