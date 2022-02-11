Emekliler zil takıp oynadı! Emeklilere bir düzine maaş müjdesi! SGK'nın erken emeklilik ve fazla maaş alma fırsatından yararlanın!

Emekli olmak isteyenler amacıyla SGK çoğu faklı program ile sigorta kollarına göre fırsat sunuyor. 12 maaş çok alma olanağı gerçekleştiren SGK, ilaveten lüzumlu şartları gerçekleştiren bayan sigortalı çalışanlar amacıyla 6 seneye kadar erken emekli olma fırsatı da sunuyor. Erkekler ise 1 seneye kadar erken emeklilik avantajlarından yararlanarak maaşa ek ödeme takviyeleri de alabilecek. İşte SGK'tan bütün emeklileri ilgilendiren o açıklamalar…
Öte yandan söz hususu borçlanma yöntemleri ile erken emeklilik fırsatı elde eden kişilerin 5 bin TL'ye kadar paraları ceplerinde kalacak. Çalışırken borçlanmaya giden sigortalıların yüzde 15'e kadar vergi iadesi almasının da önü açıldı. Bayanlarda toplamda 3 çocuğa kadar 2160 günlük bir borçlanma ile 6 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Erkeklerde ise 18 aya kadar askerlik hizmetleri amacıyla 1 sene olarak söz hususu erken emeklilik fırsatından askerlik borçlanması ile yararlanması sağlanacak.
BAŞVURU YAPANA BİR DÜZİNE MAAŞ
Askerlik ya da doğum borçlanması gibi SGK alakalı mevzuatlarında yer alan şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı vakitte 12 maaş çok alma imkanından da yararlanacak. Örneğin; askerlik süresi bağlamında geride bıraktığımız süreleri prim borçlanması ile ödeyen ve 18 ay askerlik zamanı amacıyla 1 sene erken emekli olacak bir birey amacıyla 12 maaş çok alma üstünlüğü sunulacak.