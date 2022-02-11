Eğer 180 günden fazla çalıştıysanız belgeyi ibraz eden parayı kapıyor! SGK SSK'lı çalışanlar 8 maaş birden alabilirsiniz!

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    • SGK
    • 12.02.2022 08:43
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    • 12.02.2022 08:44
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    İşçilerin tüm yasal hakları merak ediliyor. Bu haklar arasında arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı bulunuyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler var. En önemli haklardan birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde gene çalışabilecekken aynı zamanda sekiz maaşlık bir tazminat hakkı da bulunmaktadır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok büyük önem taşımaktadır.

    takvim.com.tr
    Çalışanlar 8 maaş birden alabilirsiniz!

    Milyonlarca çalışanın çalıştığı zamanı ve sonrasını koruyan meşru hakları bulunmaktadır. İşçiler emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan mühim maddeler yer almaktadır. Mesela işveren işçi işten çıkardıktan sonra birtakım haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi amacıyla bir meşru sebebi bulunmalıdır. Bu bağlamda belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Karar burada işçinin kendisinde. Bu halde çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor.

    İŞÇİLERİN GÜVENCESİ OLAN TAZMİNATLAR

    Çalışma hayatıyla alakalı yasalarımızda işverenler de bulunduğu kadar işçiler amacıyla de detaylı güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.

    MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI

    4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz ya da daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden ya da davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."

    Buna göre işveren sizi çıkartmışsa kesinlikle bir meşru nedeni bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin amacıyla işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.

        Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.

        1)Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi uygulamasına tabi olmuyor. Ancak belirli iş sözleşmesi yapılmış olsa da ardı ardına devam ediyorsa (örneğin turizm çalışanları gibi) bu kez belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geleceğinden bu çalışanlar da geri dönüş güvencesinden yararlanabilecektir.

        2) İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması da şarttır. Aynı işyerinde işe başladığı tarihten itibaren 6 takvim ayının geçmiş olması yeterli sayılmıştır. Burada eğer deneme süresi varsa bu süre de 6 aylık süreden sayılacaktır.

        3)İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir. İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır.

        Yani işçinin çalıştığı yerde 2 kişi bile olsa toplam şubelerdeki çalışan sayısı 30 ve daha fazla ise güvence hakkı bulunacaktır. Örneğin bir bankanın bir şubesinde 10 kişi çalışsa bile tüm şubeler düşünüldüğünde 30 rakamı geçilmiş olacaktır.

        4) İşten sebepsiz çıkartılmak

        İşverenin işten çıkartma işlemini yasal bir sebebe dayandırmaması gerekir. Yani kavga eden, kurallara uymayan bir işçinin çıkartılması haklı gerekçeyle olmaktadır. Bu şartlar yerine geldiğinde eğer işten çıkartılmışsanız sizin için 30 günlük süre başlamış demektir. Bu 30 gün içinde arabulucuya giderek işe geri dönüş başvurusu yapmanız gerekiyor.

        Bu 30 günlük süre hak düşürücü bir süre olduğu için çok dikkatli olmak gerekir. Süre kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer. Arabulucuda eğer sonuç alınmaz ise bu kez 2 haftalık süre içinde iş mahkemesine dava açmak gerekiyor.

        İşe geri dönüş kararı verilirken mahkeme işçinin çalıştırılmadığı süre için en fazla 4 maaşa kadar boş geçen süre tazminatı hükmedecektir. Bunun dışında işverenin tekrar işe başlatmaması ihtimaline karşı da bir tazminata hükmediyor. Burada tazminat miktarı 8 maaşa kadar çıkmış oluyor. Davanın sonuçlanmasının ardından çalışanın 10 gün içinde işverene yazılı olarak başvurması gerekiyor. Bu başvurudan sonra işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmak zorunda. Bunu yapmaz ise mahkemenin belirlediği tazminatı ödüyor.

        KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

        Öncelikle kıdem tazminatı nedir ona bakalım. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir amaçla feshi durumunda, çalışılan her tam sene amacıyla 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

        Bilindiği üzere kıdem tazminatının tavanı 2021 senesinde 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 asgari ücret zammı ardından ise yeni kıdem tazminatı da arttı. Sonuç olarak 2022 amacıyla kıdem tazminatı 12 bin 976 liraya yükseldi.

        KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

        Her sene amacıyla 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı vb. bütün kalemleri amacıyla da alan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan sene ile çarpılarak kıdem tazminatı seviyesine ulaşılıyor. Her bir sene amacıyla aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatından binde 7.59'luk damga vergisi kesiliyor.
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        Haberler SGK Eğer 180 günden fazla çalıştıysanız belgeyi ibraz eden parayı kapıyor! SGK SSK'lı çalışanlar 8 maaş birden alabilirsiniz!
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