Eğer 180 günden fazla çalıştıysanız belgeyi ibraz eden parayı kapıyor! SGK SSK'lı çalışanlar 8 maaş birden alabilirsiniz!

Milyonlarca çalışanın çalıştığı zamanı ve sonrasını koruyan meşru hakları bulunmaktadır. İşçiler emekli olmanın hayallerini kurarken çalışma hayatını da sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan mühim maddeler yer almaktadır. Mesela işveren işçi işten çıkardıktan sonra birtakım haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi amacıyla bir meşru sebebi bulunmalıdır. Bu bağlamda belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Karar burada işçinin kendisinde. Bu halde çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor.
İŞÇİLERİN GÜVENCESİ OLAN TAZMİNATLAR
Çalışma hayatıyla alakalı yasalarımızda işverenler de bulunduğu kadar işçiler amacıyla de detaylı güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.
MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz ya da daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden ya da davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."
Buna göre işveren sizi çıkartmışsa kesinlikle bir meşru nedeni bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin amacıyla işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.