Emekli maaşını etkileyen asgari ücret detayı! Bunu yapan yanar! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin
Emekli maaşlarını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bunların başında çalışma süresi ve SGK'ya bildirilen ücret seviyesi geliyor. Kimi iş verenler vergiden kaçabilmek için çalışanın ücretini SGK'ya asgari ücret seviyesinde bildirerek hem çalışanlara hem de SGK'ya zarar veriyor. Böyle bir durum tespit edilirse iş verene çok ağır cezalar öngörülüyor. İşte detaylar...
Kayıtdışı istihdam azalsa da SGK'ya düşük ücretten bildirilme sorunu ne yazık ki halen devam ediyor. En az sigortasız çalışma kadar önemli bir konu olan, çalışanın SGK'ya düşük ücretten bildirilmesi hem çalışana, hem SGK'ya zarar veriyor. İşverenlerin pek çoğu bunun ne kadar büyük bir risk olduğunun ne yazık ki farkında değil.
Çalışanların önemli bir bölümünün sigortası yapılıyor, ancak SGK'ya gerçek ücretleri üzerinden değil, asgari ücretten bildiriliyor. Yani çalışan 6 bin TL maaş alıyor fakat SGK'ya 5.004 TL'den bildiriliyor.
Bunun yanında çalışanların maaşlarının asgari ücret kadarı bankadan, kalanı ise elden ödeniyor. Beş ve daha fazla çalışanı bulunan işverenler, ücretleri bankadan ödemek zorunda.
Bu nedenle ücretlerin asgari ücret kadarı bankadan, kalanı elden ödeniyor. Bu şekilde işveren ortada herhangi bir delil bırakmadan çalışanını düşük maaştan sigortalı göstermiş oluyor. Çalışan açısından ise bu durumun sonuçları çok vahim.
EMEKLİ AYLIĞI DÜŞÜK OLUYOR
Asgari ücretten çalışmamasına rağmen asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirilen kişi için en büyük problem emekli aylığının düşüklüğü. Ayrıca kişi rapor aldığında da olması gerekenden az rapor parası alıyor.