Dilekçeyle başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor! Günlerini sayanlara SGK’dan açıklama! Nihayete ermiş durumda!

Türkiye'de milyonlarca çalışan bir gün emekli olarak çalışmadan hayatlarının son dönemini geçirmenin hayalini kuruyorlar. Emeklilik şartlarını yerine getirmek amacıyla çaba gösteren çalışanlar bulunduğu kadar yaşı gereği eksik günü ya da eksik prim ödemesi nedeniyle emekli olma şansını kaybeden çalışanlar da bulunuyor. Son gelen açıklamalar ile kişilerin şayet prim ödeme konusu ile ilgili geçmişe dönük borçları varsa ödeme yapabilecekler. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak müracaat yapabilecekler ve Bağkur kapsamında ödeme alan çoğu vatandaşa belirli haklar verilecek.
Mevzuatta yer alan tutarda prim ödemesi yapmak, belli bir yaşın üstünde olmak ve gün şartını tamamlamak. Bu 3 şartını sağlayanlar emekli olabiliyorlar. Fakat birtakım nedenlerden ötürü birtakım vatandaşlar bu şartları tamamını yerine getiremiyorlar.
SGK'DAN EMEKLİ OLAMAYANLARA TOPLU PARA VERİLİYOR
Emekli olmak amacıyla talep edilen 3 koşulu sağlamayan vatandaşlar senelerce fedakarlık gösterip ödemiş oldukları primleri geri alma imkânına sahipler.
Bu noktada emekli olamayan kişilerin SGK mevzuatında yer alan şartları sağlamaları ve SGK Genel Müdürlüklerine yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Peki nedir toplu para iadesi amacıyla talep edilen koşullar? İşte madde madde toplu para iadesi müracaat şartları.
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