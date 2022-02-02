2022 yılı ikramiye zammı var mı? Ve netleşti! Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye tutarları belli oldu! 7143 Sayılı Kanunla...

Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında vatandaşlar emekli ikramiyelerinde yeni zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Her yıl SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyelerde yeni yılda oranların ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. 2018 yılından itibaren SGK ilgili grupları için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemesi, 3 Ocak'ta belirlenen enflasyon rakamları ile netleşen emekli maaş zammı sonrasında ne kadar arttı merak ediliyor. İşte 2022 emekli ikramiyeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…