2022 yılı ikramiye zammı var mı? Ve netleşti! Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye tutarları belli oldu! 7143 Sayılı Kanunla...

Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında vatandaşlar emekli ikramiyelerinde yeni zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Her yıl SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyelerde yeni yılda oranların ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. 2018 yılından itibaren SGK ilgili grupları için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemesi, 3 Ocak'ta belirlenen enflasyon rakamları ile netleşen emekli maaş zammı sonrasında ne kadar arttı merak ediliyor. İşte 2022 emekli ikramiyeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…
Yeni yılda emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından emekliye ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor. Emekli maaşlarında taban aylık oranlarının da yükselmesine rağmen ikramiye ödemelerinde bir artış olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Aksi yönde bir açıklama gelmemesi halinde emekli ikramiyeleri 2022 yılında da 1.100 TL olarak ödenmeye devam edecek.
Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 yılında verilecek bayram ikramiyelerinde. Özellikle yeni yılda birçok alanda yapılan yüksek zamlar sonrasında daha zamlı emekli maaşını bile almadan borçları artan çok sayıda vatandaş, her yıl iki bayram öncesinde yapılan ikramiye ödemelerini beklemeye koyuldu.
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