Anında maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL, 2 bin 354 TL hesaplara yatırılıyor! SGK ve Bakanlıktan karşılıksız ödeme!

YÜZDE 70 VE ÜZERİ ENGELLİ OLANLARA DAHA YÜKSEK MAAŞ

Bu takımda da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması olası olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal emniyet kurumlarından bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içerisinde vatandaş başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2022 senesi amacıyla 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.01.2022-30.06.2022 devresi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 1.298,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.