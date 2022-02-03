Anında maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL, 2 bin 354 TL hesaplara yatırılıyor! SGK ve Bakanlıktan karşılıksız ödeme!

Ödemeler her ay SGK ve Bakanlık tarafından düzenli olarak yapılıyor. Engelliler istihdam yönünden maalesef dezavantajlılar arasında yer almakta olduklarından kendilerine makul bir iş bulmakta zorlanmaktadır. Hâl bu tür iken SGK primi ödeyerek SGK'dan emekli aylığı ya da yardımı almaları imkânı bulunmamaktadır. Bu halde yardım etmeye muhtaç ve SGK'sı olmayan vatandaşlarımıza devlet belirli şartlarla karşılıksız maaş bağlamaktadır. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerine zam yapıldığını açıkladı. Zam ile eş güdümlü yaşlı, engelli, evde bakım, SED maaşı ne kadar oldu? İşte yeni ücretler.
SED ÖDEMESİ NE KADAR 2022?
Bakan Yanık, çocukların ailelerin yanı sıra desteklenmesine ehemmiyet verdiklerini ve bu amaçla gereksinim sahibi ailelerin çocukları amacıyla SED hizmeti verildiğini söyledi. Bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına oluşturulan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseltildi. Bu arda koruyucu ailelere çocuk başına verdiği ödemelerin aylık ortalaması da 1.964 TL'den 2.572 TL'ye yükseltildi.
Bakan Yanık, düşük gelirli kişilerin bu projeler ile eş güdümlü ekonomik ve sosyal yaşama daha kuvvetli şekilde birleşik olmasını hedeflediklerini ifade etti.
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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2022?
Bakan Yanık'ın müjdelediği habere göre yaşlı ve engelli maaşı tutarları artırıldı. Buna göre:
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 661 TL'den 865 TL'ye
Ağır silikozis hastalarına ödenen aylığın da 1.819 TL'den 2 bin 382 TL'ye yükseltildiği bildirildi.
Yaşlı aylığı 828 TL'den 1.084 TL'ye,
Yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye,
Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye