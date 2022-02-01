SGK’dan çift maaş alma şartları 2022! Aynı anda anne ve babadan yetim, kocadan dul maaşı alınabilir mi? Başvuru detayları…

3 FARKLI EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİYOR

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.