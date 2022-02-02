Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor! 45 meslekten birinde görev alıyorsanız SGK’ya başvurmayı unutmayın! Yıpranma payı ile…

Erken emeklilik her çalışanın hayalidir ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar arasında adeleti sağlamak amacıyla tehlikeli, ağır iş kollarında çalışanlara erken emekli olmanın kapılarını açıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin belirlenen 45 meslekten birinde yer alıyorsanız SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Yıpranma payı ile emeklilik için belli başlı şartlar da vardır ve bu şartların yerine getirilmiş olması önem taşıyor. İşte konuya dair tüm detaylar!