Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 31.01.2022 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2022 11:04
    ABONE OL

    SGK ve Bağkur'lular dikkat! 1800 günle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik... İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

    Çalışma hayatında yer alan her vatandaş bağlamında en fazla merak edilen husus emekli olacağı zamandır. birtakım tarihlerde oluşturulan düzenlemelerden ötürü emeklilik tarihleri değişebilmektedir. Çalışma hayatının içerisinde yer alanlar prim borçlanması yaparak emeklilik vakitlerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Öte yandan vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor. Bu bağlamda 1800 günle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik! İstifa edene ise...

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatı ve emeklilik ile alakalı konularda incelemeler yapılmaktadır. Erkek çalışanlar askerlik ile emeklilik yaşını geriye çekme hakkına sahip oluyorlar, bayan çalışanlar ise emeklilik yaşına geri çekebilmek ve daha erken emekli olabilmek amacıyla doğum borçlanmalarına gereksinim duymaktadır. Bu noktada emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe giriş tarihi büyük ehemmiyet taşımaktadır.

    4500 GÜNDE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?

    Uzun bir süredir çalışma hayatının içerisinde olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusundur. Vatandaşlar hangi hallerde ve hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini merak ediyor. Bu noktada SGK eksperleri 4500 günle kıdem tazminatı alınabilmesi amacıyla 25 senelik sigortalılık zamanın da doldurulması gerekliliğini belirtiyor. 4500 gün prim ödemesi yapan ve 25 sene sigortalılık zamanı olan vatandaşlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    PRİM BORÇLANMASI NEDİR?

    Çalışma hayatının içerisinde yer alanlar prim borçlanması yaparak emeklilik vakitlerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu noktada erkekler askerlik gerçekleştirdikleri vakit kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar. 18 ay, 12 ay ve 15 ay askerlik yapanlar bağlamında askerlik süresince prim günü olarak borçlanılması erken emeklilik amacıyla büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Kadınlar ise doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor, kadınlarda bu hak en çok 3 doğum için geçerli.

        SGK VE BAĞKUR'LULAR DİKKAT! 1800 GÜNLE 47, 48, 49, 50, 51 YAŞINDA EMEKLİLİK...

        Öncelikle SGK mevzuatında yer alan en mühim planlama çalışanların sağlıklarının korunması adına sağlanan erken emeklilik.

        Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor. Çalışanların sağlıklarının güvenliğini sağlamak bağlamında kurum malulen emeklilik sağlıyor. Malulen emeklilik çalışmaya başladıktan sonra meydana çıkan hastalıkların, vatandaşın çalışma gücünde kayba neden olduğu hallerde uygulanıyor.

        10 YIL YETERLİ OLUYOIR YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

        Malulen emeklilik düzenlemesinde 2022 senesinde prim ve gün koşulu aynı kalacak. Çalışma hayatında yer almış ve 1800 gün prim ödemiş ve 10 senelik hizmet sürecini tamamlamış olanlar sağlık bozukluğu yaşadıklarında erken emekli olabilecekler.

        MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLEN HASTALIKLAR

        Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis,tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.

        İSTİFA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?

        İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilmesi bağlamında ilk olarak işten ayrılmak amacıyla geçerli, haklı ve kanıtlanabilir bir sebep olması gerek. Hem de istifa dilekçesi verilirken sarfedilen ifadelerin de çok büyük önemi var.

        Hangi Nedenler İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı Hakkı Sağlar?

        * Evlenme: çalışan kadınlar evlilikten ileri bir sene içerisinde istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkına sahipler.

        * Askerlik: erkek çalışanlar askere gideceklerinde kıdem tazminatı alarak işlerinden ayrılırlar.

        * Emeklilik: bütün çalışanlar emeklilik amacıyla işlerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler.

        Zorlayıcı Nedenler, Sağlık Problemleri ve Diğer Nedenler

        * İşçi işyerinden kıdem tazminatı olmadan istifaya zorlanıyorsa mobbing, psikolojik baskı haklı nedenlerden sağlanır.

        * İşçi bu hali belgelemeli. İşçinin primi eksik ödeniyorsa, maaşı ödenmiyorsa, ücreti dışında yakacak yardımı, giyecek yardımı vb yardım hakları sağlanmıyorsa.

        * İşçinin haberi olmadan gir çık yapılmışsa

        * Resmi, dini tatillerde zorla çalıştırılıyorsa.

        * Yıllık izinleri tam kullandırılmıyorsa.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video!
        Haberler SGK SGK ve Bağkur'lular dikkat! 1800 günle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik... İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...
            SON DAKİKA