SGK ve Bağkur'lular dikkat! 1800 günle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik... İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi...

4500 GÜNDE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?

Uzun bir süredir çalışma hayatının içerisinde olan kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kıdem tazminatı konusundur. Vatandaşlar hangi hallerde ve hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabileceğini merak ediyor. Bu noktada SGK eksperleri 4500 günle kıdem tazminatı alınabilmesi amacıyla 25 senelik sigortalılık zamanın da doldurulması gerekliliğini belirtiyor. 4500 gün prim ödemesi yapan ve 25 sene sigortalılık zamanı olan vatandaşlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır.

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