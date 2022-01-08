Milyonlarca sigortalının haberi dahi yok! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebilirsiniz!

Doğum Borçlanması Süreleri Ne Kadar?

Doğum borçlanması amacıyla sigortalının doğum yaptığı tarihten ileri prim ödemeleri öneme alınmamaktadır. Vefat eden çocukları amacıyla, çocuğun vefat ettiği tarihe kadar olan vakitlerin borçlanılması olasıdır. Sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları vakitler için en çok üç defa (3 çocuk) olmak üzere 2'şer senelik vakitler için toplamda 6 sene kadar borçlanma yapmaları olasıdır. Bütün şartları gerçekleştiren ve borçlarını ödeyen bayan sigortalıların 6 sene erken emeklilik fırsatından yararlanması için yeni seneye kadar başvuruları yapmaları tavsiye edilmektedir.