Milyonlarca sigortalının haberi dahi yok! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik tarihini 6 yıl erkene çekebilirsiniz!

Sigortalı olarak belirli vakit iş hayatında tespit edilen fakat doğum nedeniyle işten ayrılan yüzbinlerce vatandaş amacıyla erken emeklilik kapsamı genişletildi. Çocuk sayısına göre değişen borçlanma oranları kapsamında, 3 çocuğa kadar hak tanınıyor. 3 çocuğa kadar borçlanma hakkının tanınmasının ardından da bayan sigortalının işlemiş devre borçları hesaplanarak 6 seneye kadar erken emeklilik hakkı verilmiş oldu. 2160 gün olarak hesaplanan 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması, ilaveten evlat edinen anneler amacıyla de geçerlidir.
Sigortalılık kapsamında lüzumlu şartları gerçekleştiren ve doğum borçlanmasından yararlanmalarında rastgele bir engel görülmeyen bütün kişilerin 6 seneye kadar erken emekli olması olası olacak. Üç çocuk ayrıntısını kaçıran fazlası birey ise fazlası vakit başvurularını erteleme yolunu tercih ediyor. Hem de SGK doğrultusundan stajdan sonra doğum yapan anneler amacıyla de bu ile alakalı geçerli olacağı duyurusu yapılmıştı.
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Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?
SGK içeriğinde rastgele bir sigorta kolunda çalışan bütün bayan sigortalılar amacıyla iki senelik borçlanmaları sağlanmaktadır. Fakat söz hususu haktan yararlanmak amacıyla alakalı mevzuat kapsamında tespit edilen şartların sağlanması gerekmektedir. 3 çocuğa kadar tanınmış borçlanma hakkı ile 6 seneye kadar (2160 gün) erken emeklilik fırsatı sunulur.
Doğum borçlanması bağlamında aranan esas şartları ise şunlardır:
· Doğumdan evvel sigortalı olmak.
· Doğum ardından rastgele bir prim ödemesi yapılmamış olması.
· Borçlanılacak vakit amacıyla çocuğun yaşıyor olması.