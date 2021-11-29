Emeklilere 18.000 TL müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti! SGK erken emeklilik ve fazla maaş alma fırsatından yararlanın!
Emekli olmak isteyenler için SGK birçok farklı uygulama ile sigorta kollarına göre fırsat sunuyor. 12 maaş fazla alma imkanı sağlayan SGK, ayrıca gerekli şartları sağlayan kadın sigortalı çalışanlar için 6 yıla kadar erken emekli olma fırsatı da sunuyor. Erkekler ise 1 yıla kadar erken emeklilik avantajlarından yararlanarak maaşa ek ödeme destekleri de alabilecek. İşte SGK'tan tüm emeklileri ilgilendiren o açıklamalar. Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi... Bankalardan bomba kampanya! 40 bin liraya kadar anında nakit desteği! Şubesiz, şartsız ve masrafsız kredi müjdesi!
29.11.2021 14:37
- Son Güncelleme: 29.11.2021 14:38
6 Yıl Erken Emekli Olma Şansı Sunulacak
Kadınlarda 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunan SGK, doğum borçlanması kapsamında birçok kişi için ayrıca uygun ödeme seçenekleri de sunacak. Erkeklerde de benzer bir uygulama ile askerlik borçlanması imkanı tanıyan SGK, erkek sigortalı çalışanlar için 1 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor.
Başvuru Yapan Herkes 12 Maaş Fazla Alma Fırsatından Yararlanabilecek
Askerlik veya doğum borçlanması gibi SGK ilgili mevzuatlarında yer alan şartları sağlayan tüm vatandaşlar erken emeklilik fırsatı elde ettiği gibi aynı zamanda 12 maaş fazla alma imkanından da yararlanacak.