Asgari ücret masasında ne var? Rakam nasıl belirlenecek? Tarihte bir ilk olabilir

Bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak asgari ücret ile ilgili çalışmalar çok erken tarihte başladı. Ekim ayında gündeme gelen asgari ücret ile ilgili konular üzerine bu yıl pazarlığın erken bitmesi ve rakamın Aralık ayının ortası olmadan açıklanması da bekleniyor.