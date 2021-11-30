Asgari ücret masasında ne var? Rakam nasıl belirlenecek? Tarihte bir ilk olabilir
Uzun süredir devam eden çalışmalar tamamlandı. Asgari Ücret Tespit komisyonu 1 Aralık 2021 tarihinde toplanacak. Belki de tarihte ilk kez hızlı bir karar da alınabilir. Ekim ayında gündeme gelen asgari ücret ile ilgili konular üzerine bu yıl pazarlığın erken bitmesi ve rakamın Aralık ayının ortası olmadan açıklanması da bekleniyor. Peki kim hangi dosya ile masaya oturacak? Yüzde 25 veya 30 zam yapılırsa 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışan ve işverenin merak ettiği asgari ücret zammıyla ilgili detaylar.
30.11.2021 18:28
- Son Güncelleme: 30.11.2021 18:28
Sonunda beklenen tarih geldi. Yaklaşık 10 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren ama 83 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret belli olacak. 1 Aralık'ta yapılacak ilk toplantıyla birlikte 2022'de uygulanacak asgari ücret için pazarlık maratonu da başlayacak.
Bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak asgari ücret ile ilgili çalışmalar çok erken tarihte başladı. Ekim ayında gündeme gelen asgari ücret ile ilgili konular üzerine bu yıl pazarlığın erken bitmesi ve rakamın Aralık ayının ortası olmadan açıklanması da bekleniyor.
15 KİŞİ TOPLANIYOR
Asgari ücret için 5 işçi temsilcisi (TÜRK-İŞ) 5 işveren temsilcisi (TİSK) ve 5 tanede hükümet temsilcisinin katılmasıyla oluşan 15 kişilik komisyonda belirleniyor.