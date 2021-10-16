2022 yılında SSK, Bağ-kur ve emeklenin maaşları kaç para olacak? Yeni maaş müjdesi geldi! İşte kalem kalem zam oranları
2022 yılının başında zam alacak emekliler amacıyla ilk üç aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplama gerçekleştirildi. Tahmine göre yüzde 5.21'lik bir artış olacak bu da maaşlarda 405 TL'ye kadar bir artış sağlayacak. SSK, SGK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla zam yolda. Kamu personeli de dahil olmak üzere çoğu bireyin ödeme tutarı artacak. Bu artış, vatandaşlara soluk aldıracak. İkramiye, maaş zammı ve promosyon ödemeleri emeklilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Hesaplamalarda sarfedilen maaş katsayısı 6. devre toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısıdır ve bu sayılar enflasyon farkı çıkması halinde yükselir.
Milyonlarca emekli, emekli maaşına yapılacak zam oranını dikkatle takip ediyor. Ocak ayı 2022 senesinde maaşlarda ve ek ödemelerde yapılacak artışların miktarı merak hususu oldu. Memur emeklisi, memur, sözleşmeli personele yapılacak zamların dışında katsayı artışı nedeni ile kamu personeli de dahil olmak üzere çoğu vatandaşa sağlanan ödemelerin miktarı yükselecek.
EMEKLİLERE 405 TL ZAM
Türkiye İstatistik Kurumu doğrultusundan temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon sayıları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21'e ulaşacağı ön görü edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını meydana koydu. Buna göre Ocak ayında yapılacak zam amacıyla 3 aylık enflasyon sayılarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL'den hesaplandı. Eğer ekim-kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 5.21'e ulaşırsa emeklilere 405 TL'ye varan bir zam yapılacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 329 TL ARTIŞ OLACAK
Merkez Bankası'nın enflasyon ön görünün sonrasında emeklilik maaşları da hesaplanmaya başladı. Hesaplamalar yapılırken enflasyon sayıları öneme alındığı gibi, vatandaşı hangi senede emekli bulunduğu da önemli. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon sayılarına göre yüzde 4.23'lük bir artış olacak. Fakat geriye kalan üç ayda enflasyon sayıları yüzde 5.21 olursa SSK ve Bağ-kur emeklilerinin gelirinde 329 TL'lik bir artış olacak.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI
TÜİK'in açıklamış bulunduğu üç aylık enflasyon sayılarına göre emeklilik hesaplaması yapıldığında 2000'den evvelce emekli olan SSK'lıların 2735 TL almaları beklenirken, 2000'den sonra emekli SSK'lıların maaşlarının 1626 TL'den 1695 TL'ye çıkması bekleniyor. Net sayılar ise ekim-kasım ve Aralık ayları enflasyon sayılarının açıklanmasından sonra belli olacak. Tahminlere göre enflasyon yüzde 5.21 olursa emeklilere 405 TL'ye varan zamlar yapılacak.
MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?
Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi amacıyla getirilen mecburi alt sınır aylık tutarı vardır. 5434 sayılı kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet senesi amacıyla hesaplanan emekli aylığıdır.