2022 yılında SSK, Bağ-kur ve emeklenin maaşları kaç para olacak? Yeni maaş müjdesi geldi! İşte kalem kalem zam oranları

EMEKLİLERE 405 TL ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu doğrultusundan temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon sayıları açıklandı. Yüzde 4.23 oranında çıkan enflasyonun 2021 yılının son üç ayında yüzde 5.21'e ulaşacağı ön görü edildi. Açıklanan üç aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı gözlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 4,23 olacağını meydana koydu. Buna göre Ocak ayında yapılacak zam amacıyla 3 aylık enflasyon sayılarına bakıldığında en düşük emekli aylığı 1695 TL'den hesaplandı. Eğer ekim-kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 5.21'e ulaşırsa emeklilere 405 TL'ye varan bir zam yapılacak.