SGK ve Bağkur’lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

Senelerce çalışanların en mühim hayallerinden biri emekli olabilmek. Ancak emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş var. Emekliler ve sahip olunan olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar, haklarının neler olduğunu son derece merak etmekte. Okuyan çocuklar, ev geçindirme derdi ve borç gibi nedenleri de saymak mümkün. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Emekliler, çalışma dönemleri içinde tazminat alabilecekler ve aynı vakitte emekli olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar da ikinci kere tazminatlarını arz edip, alabilecekler. Çalışılmış olan ve olunan süreye göre 1.5 maaşa kadar ihbar tazminatında yükselme ortaya getirilebilir.