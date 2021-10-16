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Haberler Ekonomi SGK ve Bağkur'lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

SGK ve Bağkur'lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

Ekim ayından itibaren yalnızca 1 kere verilecek. Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın! 13 milyon emeklinin mühim bir alanı çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam eden milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Emekli olduktan sonra SSK'lı (4A) olarak, çalışmaya devam etmek isteyenler amacıyla 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten evvelce işe başlamış ya da emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmaya devam etmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal emniyet destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar.

takvim.com.tr
16.10.2021 10:24 - Son Güncelleme: 16.10.2021 10:24
SGK ve Bağkur’lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

Senelerce çalışanların en mühim hayallerinden biri emekli olabilmek. Ancak emeklilikten sonra çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş var. Emekliler ve sahip olunan olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar, haklarının neler olduğunu son derece merak etmekte. Okuyan çocuklar, ev geçindirme derdi ve borç gibi nedenleri de saymak mümkün. Çalışan emeklinin en çok merak ettiği konuların başında ise ikinci kıdem tazminatı hakkı geliyor. Emekliler, çalışma dönemleri içinde tazminat alabilecekler ve aynı vakitte emekli olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar da ikinci kere tazminatlarını arz edip, alabilecekler. Çalışılmış olan ve olunan süreye göre 1.5 maaşa kadar ihbar tazminatında yükselme ortaya getirilebilir.

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SGK ve Bağkur’lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

İki alternatif var

Emekli olduktan sonra SSK'lı (4A) olarak, çalışmaya devam etmek isteyenler amacıyla 1 Ekim 2008 tarihi kritik. Bu tarihten evvelce işe başlamış ya da emekli olmuş kişiler, SSK'lı çalışmaya devam etmek isterse ya emekli aylıklarını kestirecekler ya da sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışacaklar.

SGK ve Bağkur’lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

1 Ekim 2008 itibarıyla sigortalı girdikten sonra emekli olanlar maaşını kestirmeden çalışamayacak. Başka bir ifadeyle, SGDP ödeyerek çalışma olanağı elde edemeyecekler.

SGK ve Bağkur’lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

Maaş kesilmezse SGDP

1 Ekim 2008'den evvelce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar SGDP ödemek zorunda.

SGK ve Bağkur’lulara Ekim ayından itibaren sadece 1 kere verilecek! Bu paradan faydalanabilirsiniz, başvuru zamanını kaçırmayın!

SGDP, brüt ücretin yüzde 30'u üzerinden alınıyor. Hem de iş kazası ve meslek hastalığına karşı da yüzde 2 oranında kısa vadeli sigorta primi kesiliyor. Aylığını kestirip çalışan emekli amacıyla ise normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor.

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