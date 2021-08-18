SSK-SGK'dan hemen tek seferlik olarak binlerce lira alabilirsiniz! SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette çoğu para sahipleri doğrultusundan alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri doğrultusundan unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Emniyet Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden oluşturulan muhtaç şahsa destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak milyonlarca bireyin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine niçin oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!
Devletin bilinmeyen destekleri!
Doğum İzni Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi
Süt Parası Ödemesi
Bakıcı Ödemesi
Çeyiz Destek Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi