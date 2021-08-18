SSK-SGK'dan hemen tek seferlik olarak binlerce lira alabilirsiniz! SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Emniyet Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.