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    • SGK
    • 18.08.2021 16:44
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    • 18.08.2021 17:07
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    SSK-SGK'dan hemen tek seferlik olarak binlerce lira alabilirsiniz! SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır?

    Devlet milyonlarca vatandaşa verdiği yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi çoğu yardım hak sahipleri için alınmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlara verilen paralar hak sahipleri tarafından unutuluyor. Devletin bütün vatandaşlarına tanıttığı bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanda verdiği ve bu bireylerin yardımları unuttuğu düşünülüyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? Devletin verdiği yardımlar neler? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    SGK’dan hemen tek seferlik olarak binlerce lira alabilirsiniz!

    Sosyal yardım kapsamında çok geniş alanlarda vatandaşlarına destek vermeye devam eden devlette çoğu para sahipleri doğrultusundan alınmayı bekliyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda bekletilen paralar sahipleri doğrultusundan unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK unutulan para sorgulama ekranı...

    Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?

    SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Emniyet Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

    Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden oluşturulan muhtaç şahsa destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak milyonlarca bireyin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine niçin oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!

    Devletin bilinmeyen destekleri!

    Doğum İzni Ödemesi

    Cenaze Yardım Ödemesi

    Doğum Parası Ödemesi

    Yol Yardımı Ödemesi

    Süt Parası Ödemesi

    Bakıcı Ödemesi

    Çeyiz Destek Ödemesi

    Kreş Yardımı Ödemesi

    İş Görememezlik Ödemesi

    Eğitim Desteği

    Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi

        Devlette unuttum para var mı? e- Devlet'ten unutulan para bakma tekniği nedir?

        Devlette unutulmuş parası olanların ne kadar parasının unutulduğuna SGK üzerinden bakılabiliyor.

        İnternette tarayıcınıza https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açarak e- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı denetim edebilirsiniz.

        e- Devlet parolası ve giriş bulgularınız yoksa eğer; girişi T.C. kimlik numaranız ve PTT'den alacağınız şifre ile sağlayabilirsiniz.

        e- Devlet ekranını açınca sağ üst köşedeki "arama " kısmına "SGK şahıs ödeme sorgulama" aratarak SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

        Binlerce vatandaş devlet desteğini almayı unuttu!

        Sosyal Emniyet Kurumu ve İŞKUR'un yaptığı bilgilendirmeler yeterli olmadı. Gelen SMS ve bilgilendirmeleri denetim dahi etmeyen binlerce şahıs bu yardımları almayı unuttu. Devlet desteği paralar şu an hak sahiplerini bekliyor.
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