Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Prim Ne Kadar?

Herhangi bir işte çalışmayan isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Bu da bu kişilerin malullük, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı korunduğu anlamına gelmektedir. İş kazası, hastalık, analık gibi durumlarda isteğe bağlı sigortalılıkta ara durumu olmamaktadır, bu kişilerin prim işlemesi devam etmektedir ve primleri de bu doğrultuda düzenlenmektedir.