Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Emeklilik iş hayatının içinde olan tüm insanların en büyük hayallerinden bir tanesidir. Günümüzde emeklilik hiç de kolay değildir.
Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir?
Bu kapsamda herhangi bir işte çalışmayan, malullük veya emekli aylığı almayan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler.
İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık süresi de tamamlandığında bu kişiler emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak bireyin 18 yaşın altında olmamasıdır.