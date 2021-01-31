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    • 21.04.2021 11:37
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    120 ay çalış hemen emekli ol... Emekli olmak için detaylar açıkladı! öncesi için...

    Emekli olmak isteyen bazı vatandaşlar 'nun bu alanda sağladığı olanakları ve uygulamada olan haklarını tam olarak bilmiyorlar. Bu kapsamda emeklilik hakkı elde ettiği halde emekli olabileceğini bilmeyen vatandaşlar bulunuyor. 3 bin 600 gün prim de emekli ediyor. öncesi sigortası başlayanlar 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 günü tamamladığında emekli olabiliyor.

    takvim.com.tr
    120 ay çalış hemen emekli ol... SGK SSK detayları açıkladı!

    Sosyal Güvenlik Kurumu SGK prim ödemesi yapmaya başlayan vatandaşlara çeşitli haklar tanıyor. Hayatının büyük bir bölümünü çalışmak zorunda kalan her insan, sabırsızlıkla emekli olacağı günü ve yaşı bekler ya da askerlik, doğum borçlanması gibi erken emeklilik yollarını araştırır.

    EMEKLİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Emekli olmak için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bu başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak yapacaklar. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gidecek olan vatandaşlar emeklilik dilekçesi verecekler. Emeklilik için yapılan başvurular incelemeye alınacak. İncelemenin ardından ise emeklilik sağlanacak.

    10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!

    Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.

    Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

        Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.

        3600 GÜNLE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

        Emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken başvuru koşulları arasında yaş şartı, gün şartı ve prim şartı bulunuyor. Bu şartların aynı anda sağlanması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. SGK bu kapsamda vatandaşlara 3600 gün ve kişiye göre değişmekle beraber 10 yıllık sigortalılık süreci şartı gerekiyor.

        Bunun dışında 3600 gün ile emeklilik için sağlanması gereken bir diğer şart ise işe başlama süreci. 3600 günle emekli olmak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan koşullara haiz olmaları gerekiyor.

        1. Durum: 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmak.

        2. Durum: 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

        3. Durum: 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli ek avantaj sağlamıyor.

        İŞTE SORU VE CEVAPLAR

        Sokağa çıkma yasağında işe gidemeyenin maaşı ne olur? (ismi saklı)

        Sokağa Yasağı Çıkma Yasağı Gibi Zorlayıcı Sebebpler Bir Haftadan Az Sürmüşse Maaş Tam Ödenir Bir Haftadoan Fazla Sürmüşse Bir Haftalık Kısmın Yarısı Ödenir.

        İşyerim ayın yarısını evden çalışma yaptırdı..kısa çalışmaya girer mi? Orhan ŞAHİN

        Kısa Çalışma Üretimin Tamamen Veya Kısmen Durması Sonucu Ortaya Çıkıyor. Evden Çalışma İle İşyerinden Çalışma Arasında Bir Fark Yodk. Kısa Çalışmaya Girmez Tam Çalışmaya Girer.

            Bağkurlu olan erkek ssk lı eşi vefat ederse eşininde maasını alabilirmi İrfan TAŞDELEN

            Evet Ölüm Maaşı Ya Da Dul Maaşı Sadece Kadınlara Değil Erkeklere De Ödeniyor.

            Eşim 1978 doğumlu 2007 girişli 3600.günü var ne zaman emekli olur acaba iyi geceler NURİ TİRYAKİ

            İşe Giriş Tarihine Göre 58 Yaşında Ve 7 Bing Ün İle Emekli Olur. 4500 Gün Ve 25 Yıl Şartıyla Da Kısmi Emekli Olur.

            Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY

            Mesai Saatleri Dışında Da Olsa O Şehirde Şirket Adına Bulunduğu İçin Bu Bir İş Kazası Sayılır Ve Sgk'ya Bildirilip Gereğinin Yapılması Gerekir. İş Kazası Sayılması İçin Sadece İş Yerinin İçinde Olması Şartı Bulunmuyor. İşle İlgili, Ya Da Yöneticinin Emriyle Dışarı Çıkan Bir Çalışan Kaza Geçirirse Bu İş Kazası Sayılıyor. Yine Şirkete Ait Araçla Evine Giderken De Kaza Olursa Bu İş Kazası Kabul Ediliyor.

            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            Ben doğuştan özürlüyüm. Çalışma gücünü % 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim? H.İnce

            Sayın Okurum, çalışma gücünün % 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü % 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamazlar. Siz doğuştan özür veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan özür durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız olabilir.

            01.01.1972 doğumluyum. 7575 prim günüm var. 1988 yılından staj girişim var. İşe başlangıç 01.08.1998, asıl iş için sigorta başlangıcım, bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Y.İ.

            01.08.1998 tarihine göre emekliliğiniz hesaplanacaktır. Staj başlangıcı emeklilikte geçerli değildir. 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 14,5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Askerliği öderseniz 01.01.2028 tarihinde, ödemezseniz 01.01.2029'da emekli olabilirsiniz.

            Ben 1969 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? F.A.

            24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
            Bu saydıklarım sizin tam emeklilik şartlarınız. Kısmi, yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz.
            Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra iki yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda üç çocuğa iki yıldan 6 sene borçlanma hakkınız olabilir.
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            Haberler SGK 120 ay çalış hemen emekli ol... Emekli olmak için detaylar açıkladı! 9 Eylül 1999 öncesi için...