RAMAZAN İMSAKİYE
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Hayaller gerçek! Emekli olmak için bu yeterli! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

Tek tek belli oldu! Herhangi bir işte çalışmadan emekli olabilirsiniz. Günümüzde emeklilik hiç de kolay değildir. Çünkü 25 yıl sigortalılık süresi ve 7 binden fazla prim günü ödenmesi gerekmektedir, ki tüm bunlar yerine getirilse dahi erkekler emeklilik için 65 yaşı, kadınlar ise 64 yaşı beklemek zorunda. Bu kapsamda herhangi bir işte çalışmayan, malullük veya emekli aylığı almayan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık süresi de tamamlandığında bu kişiler emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar.

22.04.2021 09:24 - Son Güncelleme: 22.04.2021 09:24
Hayaller gerçek! Emekli olmak için bu yeterli! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Çalışanlar için emeklilik bir nevi kafa dinleme aktivitesi olarak görülebilir, iş yerinden bunalan, iş arkadaşlarından memnun olmayanlar için isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunmaktadır. Bu yöntemle kişiler hiç çalışmadan emekli olma hakkına sahip olmaktadırlar. İsteğe bağlı sigortalılık birçok kişi için oldukça avantajlıdır, çünkü hiç işe gitmeden sadece sigorta primlerinin ödenmesi ile emekliliği mümkün hale getirmektedir.

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Hayaller gerçek! Emekli olmak için bu yeterli! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

Kimler İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir?

Bu kapsamda herhangi bir işte çalışmayan, malullük veya emekli aylığı almayan kişiler isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler.

Hayaller gerçek! Emekli olmak için bu yeterli! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık süresi de tamamlandığında bu kişiler emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak bireyin 18 yaşın altında olmamasıdır.

Hayaller gerçek! Emekli olmak için bu yeterli! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Prim Ne Kadar?

Herhangi bir işte çalışmayan isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Bu da bu kişilerin malullük, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı korunduğu anlamına gelmektedir.

Hayaller gerçek! Emekli olmak için bu yeterli! Herhangi bir işte çalışmadan, SSK-SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

İş kazası, hastalık, analık gibi durumlarda isteğe bağlı sigortalılıkta ara durumu olmamaktadır, bu kişilerin prim işlemesi devam etmektedir ve primleri de bu doğrultuda düzenlenmektedir.