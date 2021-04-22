Yüreklere su serpti! Tüm emeklileri sevindirecek son dakika müjdesi geldi! 400 TL seyyanen! Yüzde 5 fark ödemesi ve...
Takribî 16 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammında. Memurların ve memur emeklilerinin ücretine yüzde 3 çoğalış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri de ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zam oranları merakla beklenirken; hem memurlar hem emekliler için seyyanen zam arzları geliyor. Öte yandan emekli ve memur maaşlarına yılda iki kere toplu sözleşme ile belirlenen oranlarda zam yapılmakta olup bu zamlara ek olarak bir de enflasyon farkı zammı uygulanmaktadır. Enflasyon farkı zammının amacı yapılan zam oranlarının enflasyon karşısında erimesini engellemektir.
Türkiye'deki milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu ile Mayıs ayında zamlı ikramiyelerini alacaklar. Bununla birlikte emeklileri sevindiricek bir gelişme daha var... Memurlar ve emekliler seyyanen zam beklentisi taşıyor. Memur-Sen de kamu görevlilerine '400 TL seyyanen zam + yüzde 5 peşin enflasyon farkı' bekliyor. Ayrıca TÜİK tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 3 seviyesini aşarken bu rakamlara Nisan ayı enflasyonu, Mayıs ayı enflasyonu ve Haziran ayı enflasyonu rakamları da eklenecek. İlk 6 aylık enflasyon rakamları toplanarak 2021 yılı Temmuz ayı memur maaş zammı ve emekli maaşlarına zam hesaplaması yapılırken enflasyon farkı da ek zam olarak maaşlara yansıtılacak.
"12.3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34.2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak."