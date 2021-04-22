Yüreklere su serpti! Tüm emeklileri sevindirecek son dakika müjdesi geldi! 400 TL seyyanen! Yüzde 5 fark ödemesi ve...

Takribî 16 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammında. Memurların ve memur emeklilerinin ücretine yüzde 3 çoğalış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri de ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Zam oranları merakla beklenirken; hem memurlar hem emekliler için seyyanen zam arzları geliyor. Öte yandan emekli ve memur maaşlarına yılda iki kere toplu sözleşme ile belirlenen oranlarda zam yapılmakta olup bu zamlara ek olarak bir de enflasyon farkı zammı uygulanmaktadır. Enflasyon farkı zammının amacı yapılan zam oranlarının enflasyon karşısında erimesini engellemektir.

22.04.2021 08:39 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





