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    • SGK
    • 01.02.2021 09:16
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    • 08.02.2021 12:39
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    ’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce...

    Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 'den önce tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir. Bu noktada emeklilik yasasında değişiklik yapılan tarihler büyük önem arz etmektedir.

    SGK’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce...

    Emeklilik iş hayatının içinde olan bireylerin bir ömür boyu çalıştığı huzur dolu günlerdir. Ancak emekliliğe ulaşmak yeni düzenlemelerden sonra iyice zor hale gelmiştir. Özellikle 65 yaşın emeklilik yaşı olarak belirlenmiş olması birçok vatandaşın emekli olmak için yıllarca beklemesine neden olmaktadır. Bu noktada emeklilik yasasında değişiklik yapılan tarihler büyük önem arz etmektedir.

    8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?

    Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir.

    Oda kaydı olan esnaflar ise sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip oluyor. Bu noktada 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip oluyorken, bu tarihten sonra Bağ-Kur tescili olan kişilerin yani 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır.

        4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 arasında Bağ-Kur tescili olanlar ise Bağ-Kur kayıtları silinse dahi tescil süresini geriye götürme hakkına sahip.

        Hizmetler Birleştirilebilir

        Çalışan kişilerin emeklilik durumları hesaplanırken tüm hizmetleri hesaba katılmaktadır. Ancak bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir. Kurumlar arasındaki çalışmalar belli yöntemler ışığında birleştirilmekte, emekli olunacak olan kurum buna karar vermektedir. Bir birey çalışma hayatı içinde Emekli Sandığı'na, Bağ-Kur ve SSK'ya tabi olarak çalışabilmektedir.
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        Haberler SGK SGK’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce...