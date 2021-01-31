SGK’dan fırsat! Emeklilik yaşı artık 8 yıldan önce...

Emeklilik iş hayatının içinde olan bireylerin bir ömür boyu çalıştığı huzur dolu günlerdir. Ancak emekliliğe ulaşmak yeni düzenlemelerden sonra iyice zor hale gelmiştir. Özellikle 65 yaşın emeklilik yaşı olarak belirlenmiş olması birçok vatandaşın emekli olmak için yıllarca beklemesine neden olmaktadır. Bu noktada emeklilik yasasında değişiklik yapılan tarihler büyük önem arz etmektedir.
8 Yıl Erken Nasıl Emekli Olunur?
Emeklilik için çok önemli tarihler bulunmaktadır, bunlardan bir tanesi de 4 Ekim 2000'den önce Bağ-Kur tescili olan esnafların oldukça şanslı olduğu söylenebilir. Çünkü bu kişiler sigorta tescilini 1982 yılına kadar geri çekme hakkına sahiptir.
Oda kaydı olan esnaflar ise sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip oluyor. Bu noktada 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip oluyorken, bu tarihten sonra Bağ-Kur tescili olan kişilerin yani 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır.