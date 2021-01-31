SGK -SSK girişi olana fırsat! Aylık 453 ile 5.200 lira arası ödeniyor!

Ölüm ya da dul yetim aylığı olarak bilinen ölüm aylığının e-Devlet başvuru şartları oldukça revaçta. SGK ölüm aylığı sorgulaması değişik kanallardan yapılabilir. SGK ölüm aylığı sorgulama için kullanılabilecek yollar şunlardır: ALO 170 hattı aranarak telefonla sorgulama yapılabilir. SGK ölüm aylığı sorgulama için E-devlet sitesi kullanılabilir.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak.
ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.