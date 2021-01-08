Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…

2000 ve 2008 yılında çıkarılan yasalar işçinin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri aldığına yönelik Yargıtay kararları var. 8 yıl erken emeklilik imkânı sunacak bu haktan size yararlanabilirsiniz. 8 yıl erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olmak için ne yapmak lazım? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SGK'dan 96 ay erken emekli olma müjdesi…
SGK'dan gelen müjdeli haberler ile beraber vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini bir hayli merak ediyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren vatandaşlar bazen yaş şartlarından dolayı emekli olamıyor. SGK tarafından gelen haber ile artık tam 8 yıl erken emekli olma fırsatları geliyor.
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ VERİLDİ
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyenlerin ilk ticarete başladıkları tarih dikkate alınır. Bu noktada 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesinde ticaret hayatına adım atanlar erken emeklilik için paçalarını sıvadılar.