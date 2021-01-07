1800, 3600 ve 4500 SGK'dan günden emeklilik nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalı olarak bildirilen aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emekliliğe meraklı olduğu konulardan biri. 3600 günden emekliliğe nasıl başvurulacağı hakkında öncellikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Bu Tarihe Çok Dikkat!
Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır.
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.