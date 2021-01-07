Çalışma hayatında yer alan prim ödeyen vatandaşlar için kıdem tazminatı, çalışanın sigortası konumunda. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda ise çalışanların bazı hakları bulunuyor. Bu haklardan en önemlisi ise istifa edilmesi durumunda kıdem tazminatı alınması. İstifa eden işçinin hakları 2021 yılı itibarıyla neler? İstifa etmeye karar veren işçinin hakları pek bilinmiyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
SGK'DAN YAZI ALMAK ŞART
8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim şartını tamamlayarak yaşın dolmasını bekleyenler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip istifa ederse, kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar maalesef geçerli değil. Bu konuda hata yapılıyor.
İSTİFA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI
İstifa edenlere kıdem tazminatı ödenmesi konusunda uygulanan ilk düzenleme haklı gerekçe ile işten ayrılması. Bu kapsamda bir işyerinde bir yıldan uzun çalışan personeller haklı ve kanıtlanabilir nedenlerle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilirler. Bu şekilde kıdem tazminatı almak için ise kanıt olması önemli bir nokta.