Sakın unutmayın! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere yüzlerce lira ödeme var

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda en fazla unutulan ödemeler arasında cenaze yardım paraları da bulunuyor. Cenaze yardım paraları belirli bazı koşulların sağlanması durumunda vefat eden kişinin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak kişinin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırken eşi çocuğu olmayan vatandaşların anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
CENAZE YARDIM PARALARINI 5 YIL SÜRE İLE ALABİLİRSİNİZ
Cenaze yardım paraları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması durumunda ödeniyor.
Bu ödemelerden faydalanmak için başvuruda bulunmak zorunluğu olduğundan o dönem başvuru yapmayan vatandaşlar ödemeleri almayı unutabiliyorlar. Bu tür durumlarda vatandaşlara geriye dönük hak sağlanıyor. Vatandaşlar SGK'ya yazılı başvuru yapmaları durumunda 5 yıl için cenaze yardımlarını alabiliyorlar.
ÖDEMELER HANGİ ŞARTLAR KAPSAMINDA YAPILIR?
SGK'dan cenaze yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar bulunuyor. Vefat eden kişinin sigorta ve prim ödemelerine ilişkin bu şartlar şunlar; Cenaze yardımı ödeneğini almak için vefat eden kişinin en az 360 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Burada gözden kaçırılan bir diğer nokta cenaze yardımı almak için vefat eden kişinin, vefat ettiği tarihte sigortalı olmasına gerek yok.
801 TL Olarak Ödeniyor
2020 yılında 801 TL olarak ödenen cenaze yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar SGK'ya dilekçe verecekler. Bu sürecin ardından ödemeler öncelikle eş ve çocuklar varsa eş ve çocuklara ödenir. Eğer yoksa ödemeler anne, baba veya kardeşlere yapılır.
KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,
Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,
Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.
Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.