Evinde kırık, dökük çatlak olanlara 25.000 TL veriliyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni koronavirüs ile mücadele devam etmektedir. Sosyal yardım ve destek almak isteyen çok sayıda okurumuzun merak ettiği konuları bu yazımızda açıklığa kavuşturacağız .İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 25.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve ev eşyası alımı için ayni veya nakdî olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Bu yardımlarından faydalanmak için de resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir. Yardım başvurusu anılan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanmaktadır.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
25.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 25.000 TL devlet desteği almış olacak.