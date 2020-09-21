EN YÜKSEK 637 TL

Diğer formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.

Emekli maaşına 1.261 gün katkısı! Yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir?

Emeklilik hesapları yapanlar dikkat! Farklı kurumlarda çalışmanız varsa ve ileride alacağınız maaşın yüksek olmasını istiyorsanız, son 1.261 güne dikkat edin. Bu 3.5 yıl sizin maaşınızı ve emeklilik statünüzü belirliyor. Peki, yüksek emekli maaşı almanın yolları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Tüm çalışanların hayali iyi bir maaşla emekli olmak. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.