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    • 08.11.2020 16:38
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    Erken emekli olmak isteyenlere müjde! İşte şartlar ve detaylar

    Normal şartlarda kişilerin emekli olması için; başlangıç tarihi, kişinin yaşı, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına bakılır. Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır. Peki, için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkında yararlanabilir? İşte, erken emeklilik için merak edilen bütün detaylar…

    takvim.com.tr
    Erken emekli olmak isteyenlere müjde! İşte şartlar ve detaylar

    Milyonlarca insanın hayalini süsleyen emeklilik için vatandaşlara birbirinden farklı prosedürler sunulmuştur. İşte başladıkları günden itibaren her vatandaş mutlaka bir kez bile olsa ne zaman emekli olacağını hesaplamıştır.

    EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?

    Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından yaşlarını beklemek zorunda kalan vatandaşlara sırasıyla gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı kanun yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek için gerekli şartlar şunlardı:emeklilik için kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olmaları

    EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için yaş şartı getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına rağmen yaşa takılanlar gerekli yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 yılında 8 Temmuz öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar için ise halen karar bekletiliyor.

    1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar

    1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

    Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

    Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.

    Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.

    Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
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